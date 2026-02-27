Auch 17-Jährige dürfen schon zur Bundeswehr. Die Linke fragt regelmäßig ab, wie viele das sind. 2025 gab es einen deutlichen Anstieg.
27.02.2026 - 16:00 Uhr
Berlin - Die Bundeswehr hat im vergangenen Jahr 3.131 Minderjährige in die Truppe aufgenommen. Das waren 13 von 100 Neueinsteigern, wie aus einer Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht. Der "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet. Es handelt sich nach Angaben der Linken um einen Höchstwert.