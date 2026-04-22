Die Stars von Tokio Hotel erzählten in ihrem Podcast von einer ausgearteten Aftershow-Party im Europa-Park. Eine Woche später stellen sie die Situation etwas anders dar.

Vergangene Woche sprachen die beiden noch von einer wilden Party und einem Hotelzimmer, das „asozial“ ausgesehen habe - nun rudern Bill und Tom Kaulitz zurück. „Ich glaube, wir haben das letzte Woche ein bisschen zu extrem erzählt vielleicht“, sagte Tom Kaulitz im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“. „Das ist halt ein bisschen ausgeartet, aber wir haben natürlich das jetzt nicht so hinterlassen, dass man sich dafür schämen müsste.“

In der vergangenen Woche hatten die Brüder in ihrem Podcast von einer wilden Party nach einer Preisverleihung im Europa-Park im südbadischen Rust berichtet - inklusive verwüstetem Hotelzimmer. „Das sah so asozial aus, wirklich“, sagte Bill Kaulitz damals im Podcast.

Tom Kaulitz: „Alles gar nicht so wild“

Der Aschenbecher sei übergequollen, im Raum sei Burgersauce verschmiert gewesen und der Schreibtisch sei voll gewesen mit Champagner, Wodka, Rum und Tequila, berichteten die Zwillingsbrüder in dem Podcast. Aber damit nicht genug: „Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem“, erzählte Bill Kaulitz. Er selbst sei das aber nicht gewesen, stellte der Tokio-Hotel-Sänger direkt klar.

Eine Sprecherin des Europa-Parks in Rust hatte daraufhin gesagt, man könne das so nicht bestätigen. Eine Woche später stellte Tom Kaulitz im Podcast nun auch klar: Das Klo sei zwar vollgekotzt gewesen, man habe aber natürlich gespült, sodass kein Erbrochenes mehr zu sehen gewesen sei. Es seien nur ein paar Flaschen herumgestanden. „Also es ist alles gar nicht so wild, wie es vielleicht aussah Leute. Das wollte ich dazu sagen“, sagte Tom Kaulitz.

Die 36 Jahre alten Zwillingsbrüder waren mit ihren Bandkollegen von Tokio Hotel, Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (37), Mitte April bei der Verleihung des Radio-Regenbogen-Awards im Europa-Park zu Gast gewesen. Die Band aus Magdeburg erhielt dort den Preis „Band International 2025“.