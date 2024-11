Release zeigt quer durch alle Kunstgattungen Werke von namhaften Künstlern und Künstlerinnen, auch weniger bekannte Namen sind dabei. Die Bandbreite der Arbeiten in der Ausstellung zur Vorweihnachtszeit ist beeindruckend.

Für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Die Jahresgabenausstellung der Drogenberatung und Präventionseinrichtung Release im Foyer der EnBW-Zentrale zeigt eine Fülle von künstlerischen Stilen und Techniken. Die Benefizkunstschau feiert dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum, und seit 25 Jahren gastiert sie beim Energieversorger im Fasanenhof. Dort hat auch Johannes Brümmer sein Büro, der bei der EnBW für Kunst und Kultur zuständig ist. Neben der Verbindung von Kunst und sozialem Engagement ist er von der Vielfalt in der aktuellen Ausstellung beeindruckt. „Es ist dieses Mal eine besondere Mischung: abstrakt und gegenständlich, Malerei und Grafiken sowie Plastiken und Objekte.“ Vertreten sind große Namen sowie weniger bekannte Künstler und Künstlerinnen, zudem auch Newcomer.

Kunstwerke exklusiv für Release

Galerist Horst Merkle und Release-Geschäftsführer Bernd Klenk haben das ganze Jahr ihre Verbindungen zur Kunstszene – zu Sammlern, Galeristen und den Künstlern selbst – gepflegt und etliche Schätze gehoben: Viele Werke sind eigens für die Release-Ausstellung entstanden. So die acht Stillleben von Hannes Steinert, der mit frischen, fröhlichen Farben sowie mit einer Leichtigkeit in der Darstellung der stilisierten Objekte wie Schalen, Obst oder auch Pflanzen die traditionelle düstere Anmutung dieser Gattung konterkariert. Aus dem Nachlass des großen Stuttgarters Wegbereiters der Abstraktion, Max Ackermann, sind sechs Arbeiten aus dem druckgrafischen Werk der späten 1960er und den 1970er Jahren in der Ausstellung.

Lesen Sie auch

Geheimnisvolles im Alltäglichen

Markus Lüpertz hat für Release eine extra Auflage der Radierung einer tanzenden altgriechischen Mänade angefertigt, und von Christo stehen drei fotografische Arbeiten zum Verkauf. Thomas Putze hat sechs imposante Vogelskulpturen aus Holzfindlingen für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Jan Peter Tripp ist mit mehreren Originalen mit seinen fotorealistischen, aber stets surreal anmutenden Sujets vertreten. Auch die Aquarelle von Ute Robitschko, die Menschen bei alltäglichen Verrichtungen zeigen, bergen etwas Geheimnisvolles, Hintergründiges. Die Stuttgarter Künstlerin Martina Geist präsentiert ihre Leidenschaft für den Holzschnitt und setzt botanische Formen und Farben in immer neue Beziehungen.

Release und Kunst präsentiert in der Jubiläumsausstellung 100 Werke von 24 Künstlerinnen und Künstlern. „Viele Kunstschaffende haben zu diesem ganz besonderen Anlass speziell für uns Unikate geschaffen. Dasselbe trifft auch für exklusive grafische Editionen und für Auflagenobjekte zu“, betont Merkle. Wie immer teilen sich die Künstler und Release die Einnahmen. Der gemeinnützige Verein ist nicht nur bei der präventiven Drogenarbeit und bei der Resozialisation von ehemals Abhängigen tätig, sondern berät aktuell auch von Internet- und Mediensucht Betroffene und deren Angehörige.

Die Ausstellung „Release und Kunst“ ist bis 12. Dezember im Foyer der EnBW-City (Schelmenwasenstraße 15, Fasanenhof) zu sehen. Sie ist montags bis freitags jeweils von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Interessierte finden alle Informationen unter www.release-stuttgart.de/release-und-kunst/. Dort gibt es auch den Online-Ausstellungskatalog mit Preisangaben und den Kontaktdaten zu „Release und Kunst“. Die Vernissage findet am 14. November um 19 Uhr in der EnBW-City statt.