Der 1. FC Heidenheim hat sich ein drittes Bundesliga-Jahr erkämpft. Mit einem späten Tor beendet die Mannschaft von Frank Schmidt das Elversberger Fußball-Märchen.

Von Eric Dobias und Stefanie Sandmeier, dpa 26.05.2025 - 22:35 Uhr

Elversberg-Spiesen - Der 1. FC Heidenheim hat den Traum des Dorf-Clubs SV Elversberg vom erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga platzen lassen und sich auf den letzten Drücker den Klassenerhalt gesichert. Das Team von Ostalb gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit das Relegationsrückspiel bei den Saarländern mit 2:1 (1:1) und geht nach dem 2:2 im Hinspiel in seine dritte Saison in der Eliteklasse.