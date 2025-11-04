Ein Tor des Leipzigers Toni Langsteiner nach nur 15 Sekunden reicht gegen Kolumbien nicht zum Sieg. Deutschland hat Pfosten-Pech.
04.11.2025 - 17:52 Uhr
Erst das Blitztor, dann die kalte Dusche: Die deutschen U17-Junioren sind trotz eines schnellen Führungstreffers nach nur 15 Sekunden lediglich mit einem Remis in ihre Mission WM-Titelverteidigung gestartet. Die Auswahl von Nationaltrainer Marc Meister kam gegen Kolumbien nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und muss sich im Kampf ums Sechzehntelfinale beim Mammutturnier in Katar mit 48 Mannschaften strecken.