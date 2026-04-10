Hoffenheim will nach zwei Niederlagen in der Bundesliga die Königsklasse nicht aus den Augen verlieren. Am Ende hat die Ilzer-Truppe noch Glück, dass Augsburg einen Elfmeter verschießt.
10.04.2026 - 22:24 Uhr
Augsburg - Der TSG Hoffenheim geht im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter die Luft aus. Die Kraichgauer wendeten beim FC Augsburg zwar die dritte Niederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga ab. Durch das 2:2 (2:2) aber verpasste es die TSG, zumindest vorübergehend zu Leipzig und Stuttgart auf den Rängen drei und vier aufzuschließen. Am Wochenende könnte nun sogar Leverkusen in der Tabelle noch vorbeiziehen.