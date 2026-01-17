Rems-Murr-Klinik Frühchen-Apartments auf dem Krankenhausdach in Winnenden
Auf dem Dach des Rems-Murr-Klinikums in Winnenden entstehen Apartments für Eltern von Frühgeborenen. Ein Konzept aus Skandinavien kommt erstmals in die Region.
Zwischen Herzmonitoren und Brutkästen schlägt in Winnenden bald ein menschliches Herzstück: Auf dem Dach des Rems-Murr-Klinikums entstehen bis 2028 zwei Apartments für Familien mit Frühgeborenen. Was in Schweden längst Standard ist, wird hierzulande zur Pionierarbeit – und könnte vielen den Start ins Leben erleichtern.