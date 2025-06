Von Akupunktur bis Qigong: Bei der Krebstherapie der Rems-Murr-Klinik ergänzt Naturheilkunde die Schulmedizin. Ein Modell, das deutschlandweit Aufmerksamkeit erregt.

Frank Rodenhausen 25.06.2025 - 13:00 Uhr

„Komplementärmedizin bedeutet bei uns nicht Alternativmedizin, sondern sinnvoll ergänzende, nachweislich wirksame Verfahren“, erklärt Prof. Dr. Markus Schaich, Chefarzt des Onkologischen Zentrums an der Rems-Murr-Klinik in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Bereits 2013 begann der Mediziner im damaligen Kreiskrankenhaus Waiblingen mit dem Aufbau dieses Angebots und setzte den Ausbau in der neu gebauten Klinik in Winnenden fort.