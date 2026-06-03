 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Ohne Krankenhausaufenthalt: Neues OP-Zentrum in Winnenden eröffnet

Rems-Murr-Kliniken Ohne Krankenhausaufenthalt: Neues OP-Zentrum in Winnenden eröffnet

Rems-Murr-Kliniken: Ohne Krankenhausaufenthalt: Neues OP-Zentrum in Winnenden eröffnet
1
Chefärzte des Rems-Murr-Klinikums zeigen das neue ambulante OP-Zentrum in Winnenden. Mit dabei sind Klinik-Geschäftsführer André Mertel und Landrat Richard Sigel. Foto: Michael Fuchs Fotografie

Die Rems-Murr-Kliniken bauen ihr ambulantes Angebot aus. Im Gesundheitszentrum Winnenden sind nun Eingriffe in mehreren Fachrichtungen möglich.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Die Rems-Murr-Kliniken und der Landkreis bauen ihr ambulantes OP-Angebot weiter aus. Im Gesundheitszentrum auf dem Campus des Rems-Murr-Klinikums Winnenden ist ein neues ambulantes OP-Zentrum eingerichtet worden. Es ist nach Backnang und Schorndorf der dritte Standort dieser Art im Kreis.

 

In dem Zentrum können nach Angaben der Rems-Murr-Kliniken Eingriffe aus der Allgemeinchirurgie, der Gefäßchirurgie, der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und der Urologie vorgenommen werden. Der OP-Bereich befindet sich im ersten Stock des Gesundheitszentrums. Er ist unter anderem mit einem Endoskopie-Turm, moderner Klima- und Belüftungstechnik sowie einem separaten Liegebereich ausgestattet. Dort werden Patientinnen und Patienten nach kurzen Narkosen überwacht, bevor sie nach einem abschließenden Check wieder nach Hause gehen können. Nach Darstellung der Kliniken ist dies spätestens nach zwei Stunden möglich.

Ambulante Eingriffe sollen Klinik-OPs entlasten

Mit dem neuen Standort reagieren Landkreis und Kliniken auf die politisch vorangetriebene Ambulantisierung bestimmter medizinischer Leistungen. Landrat Richard Sigel, Aufsichtsratsvorsitzender der Rems-Murr-Kliniken, verweist in diesem Zusammenhang auf die Medizinkonzeption von Landkreis und Kliniken, die auch mit Blick auf diese Entwicklung weiterentwickelt worden sei. „Unser Ziel ist eine spitzenmäßige ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung der Menschen, die für Kliniken und Kreis auch nachhaltig leistbar bleiben muss“, sagt Sigel. Die Gesundheitszentren in Backnang, Schorndorf und Winnenden seien dabei ein wichtiger Baustein: Dort hätten seit Sommer 2025 mit überschaubaren Investitionen ambulante Einrichtungen geschaffen werden können, die das stationäre Angebot und die fachärztlichen Medizinischen Versorgungszentren ergänzen.

Im Backnanger Gesundheitszentrum hatten Kliniken und Kreis in ihrem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie und Chirurgie den Ambulanten Operationssaal für rund eine halbe Million Euro modernisiert. Dort operieren neben Dr. Franco Tarantini, dem Ärztlichen MVZ-Leiter, auch Orthopäden aus dem Rems-Murr-Klinikum Winnenden, etwa Sektionsleiter Dr. Sebastian Frank als Spezialist für Handchirurgie. Im Februar 2026 eröffnete im Gesundheitszentrum Schorndorf ein 340 Quadratmeter großes Ambulantes OP-Zentrum. Nun kommt Winnenden hinzu.

Unsere Empfehlung für Sie

SPZ in Winnenden: Neue Hilfe für Kinder mit ADHS, Autismus und Entwicklungsproblemen

SPZ in Winnenden Neue Hilfe für Kinder mit ADHS, Autismus und Entwicklungsproblemen

Weite Wege und lange Wartezeiten – damit soll Schluss sein. In Winnenden startet eine spezialisierte Anlaufstelle für Kinder mit komplexen Entwicklungs- und neurologischen Problemen.

Klinik-Geschäftsführer André Mertel sieht im ambulanten Operieren an drei Standorten ebenfalls Vorteile für den Kreis. „Unsere Patientinnen und Patienten können wir damit dezentral und wohnortnah versorgen. Wir operieren sie schonend, sicher und mit kurzen Warte- und Liegezeiten“, sagt Mertel. Aus seiner Sicht komplettiert das neue Ambulante OP-Zentrum direkt beim Klinikum Winnenden die Verzahnung der ambulanten und stationären Angebote. Für den Fall, dass nach einem Eingriff doch klinische Versorgung nötig wird, liegt das Rems-Murr-Klinikum direkt daneben.

Auch wirtschaftlich ist das ambulante Operieren für Kliniken und Landkreis von Bedeutung. Nach Darstellung der Rems-Murr-Kliniken können bestimmte Eingriffe ambulant wirtschaftlicher durchgeführt werden als im stationären Klinik-OP. Zugleich sollen zusätzliche OP-Kapazitäten entstehen. Das zahle auf den Konsolidierungskurs der Kliniken ein und entlaste den Kreishaushalt, heißt es vonseiten der Kliniken.

Aus ärztlicher Sicht geht es vor allem um kurze und weniger komplizierte Eingriffe. Dr. Christophe Müller, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Winnenden, sagt: „Patientinnen und Patienten können wir immer dann ambulant operieren, wenn sie nach dem Eingriff rasch wieder fit sind und direkt nach Hause in ihr gewohntes Umfeld können.“

Das ambulante OP-Zentrum ermögliche ein hohes medizinisches Niveau, ohne dass Patientinnen und Patienten in den Zentral-OP eingeschleust werden müssten. „Und dieser wird frei für komplexe Operationen mit stationärer Nachsorge sowie für Notfälle“, sagt Müller.

OP und MVZ: Was die Rems-Murr-Kliniken ambulant bieten

Die ambulanten OP-Zentren sind neben den Medizinischen Versorgungszentren die zweite Säule der ambulanten Strategie der Rems-Murr-Kliniken. Die Rems-Murr-Kliniken MVZ gGmbH wurde 2021 gegründet. Seit 2023 betreibt sie das MVZ für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Gesundheitszentrum Winnenden. 2024 wurde das MVZ für Orthopädie und Chirurgie im Gesundheitszentrum Backnang eröffnet, 2025 ebenfalls im Gesundheitszentrum Backnang das MVZ für Kinder- und Jugendmedizin. 2026 folgten das AOP-Zentrum im Gesundheitszentrum Schorndorf, das AOP-Zentrum im Gesundheitszentrum Winnenden und das MVZ für Orthopädie und Chirurgie im Gesundheitszentrum Winnenden.

Weitere Themen

Angriff in Fellbach: Zwei 18-Jährige brutal verprügelt – Polizei fahndet nach Gruppe

Angriff in Fellbach Zwei 18-Jährige brutal verprügelt – Polizei fahndet nach Gruppe

Unbekannte verwickeln zwei 18-Jährige in ein Streitgespräch. Plötzlich schlagen und treten die Täter auf ihre Opfer ein, selbst als diese am Boden liegen. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Angriff in Winnenden: 17-jährige Radfahrerin zu Fall gebracht und bedroht – Polizei sucht Zeugen

Angriff in Winnenden 17-jährige Radfahrerin zu Fall gebracht und bedroht – Polizei sucht Zeugen

Eine junge Radfahrerin überholt einen Spaziergänger in Winnenden. Dieser schlägt ihr auf den Hinterkopf, sodass sie stürzt. Anschließend wird sie noch bedroht.
Von Matthias Kapaun
Samstag und Sonntag in Waiblingen: Rosenmarkt und neue Büchermeile laden zum Flanieren ein

Samstag und Sonntag in Waiblingen Rosenmarkt und neue Büchermeile laden zum Flanieren ein

Am 6. und 7. Juni wird Waiblingen zum Paradies für Pflanzenfans und Bücherwürmer: Gärtnereien, Kunsthandwerker, Antiquariate und private Anbieter bieten Schönes und Rares zum Verkauf.
Von Annette Clauß
Diskussion in Fellbach: Bekommt Fellbach bald sein eigenes FE-Autokennzeichen?

Diskussion in Fellbach Bekommt Fellbach bald sein eigenes FE-Autokennzeichen?

Fellbach, die Stadt am Fuße des Kappelbergs, treibt ihre Ambitionen für ein eigenes Autokennzeichen mit Vehemenz voran. Die Chancen für einen Erfolg stehen besser denn je.
Von Dirk Herrmann
Europäischer Kultursommer: Skandinaviens Jazz-Elite in Fellbach – das erwartet Besucher beim Jazzgipfel

Europäischer Kultursommer Skandinaviens Jazz-Elite in Fellbach – das erwartet Besucher beim Jazzgipfel

Zum Europäischen Kultursommer in Fellbach kommen ein deutsch-norwegisches und ein dänisches Trio in die Fellbacher Musikschule.
Von Dirk Herrmann
Fehlende Absprache beim SEV: Baustelle überrascht Busfahrer: „Warum kommt die plötzlich?“

Fehlende Absprache beim SEV Baustelle überrascht Busfahrer: „Warum kommt die plötzlich?“

Eine Baustelle in Weinstadt bringt seit Montag Umleitungen mit sich – das betrifft auch den Schienenersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf.
Von Eva Schäfer
Wirtschaft Rems-Murr-Kreis: „Die US-Regierung schuldet uns Geld“: Stihl und Kärcher kritisieren Zollpolitik

Wirtschaft Rems-Murr-Kreis „Die US-Regierung schuldet uns Geld“: Stihl und Kärcher kritisieren Zollpolitik

Auch Firmen wie Kärcher und Stihl haben massiv unter der Zollpolitik der US-Regierung gelitten – und fordern nach der Entscheidung des Supreme Courts siebenstellige Summen zurück.
Von Sascha Schmierer
Lesespaß in Waiblingen: Romance, Krimis und Bücherpicknick: Open-Air-Lesungen in Waiblingen starten

Lesespaß in Waiblingen Romance, Krimis und Bücherpicknick: Open-Air-Lesungen in Waiblingen starten

Der Waiblinger Landschaftspark Talaue wird zum Lese-Hotspot: Von 3. Juni an lockt die Reihe „Literatur in der Lichtung“ an Sommerabenden mit Lesungen und einem Vollmond-Poetry-Slam.
Von Annette Clauß
Besonderes Anwesen oder Lost Place?: Niemand will die Villa Kunterbunt in Schorndorf – „Wir müssen neu verhandeln“

Besonderes Anwesen oder Lost Place? Niemand will die Villa Kunterbunt in Schorndorf – „Wir müssen neu verhandeln“

Der Bau von Eigentumswohnungen in der Schorndorfer Weilerstraße hat begonnen – doch dort steht auch die einstige Schmuckvilla. Eigentümer Ralph Schatz hofft weiter auf einen Käufer.
Von Simone Käser
Großer Umbau nach den Sommerferien: Schorndorfer Bahnhof wird zur Großbaustelle – was Reisende wissen müssen

Großer Umbau nach den Sommerferien Schorndorfer Bahnhof wird zur Großbaustelle – was Reisende wissen müssen

Direkt nach den Sommerferien wird der Schorndorfer Bahnhof umfangreich modernisiert. Was sind die Pläne und was bedeutet das für Pendler?
Von Eva Schäfer
Weitere Artikel zu Winnenden Gesundheitszentrum Backnang Schorndorf
 
 