Rems-Murr-Kliniken Ohne Krankenhausaufenthalt: Neues OP-Zentrum in Winnenden eröffnet
Die Rems-Murr-Kliniken bauen ihr ambulantes Angebot aus. Im Gesundheitszentrum Winnenden sind nun Eingriffe in mehreren Fachrichtungen möglich.
Die Rems-Murr-Kliniken bauen ihr ambulantes Angebot aus. Im Gesundheitszentrum Winnenden sind nun Eingriffe in mehreren Fachrichtungen möglich.
Die Rems-Murr-Kliniken und der Landkreis bauen ihr ambulantes OP-Angebot weiter aus. Im Gesundheitszentrum auf dem Campus des Rems-Murr-Klinikums Winnenden ist ein neues ambulantes OP-Zentrum eingerichtet worden. Es ist nach Backnang und Schorndorf der dritte Standort dieser Art im Kreis.