Die Rems-Murr-Kliniken und der Landkreis bauen ihr ambulantes OP-Angebot weiter aus. Im Gesundheitszentrum auf dem Campus des Rems-Murr-Klinikums Winnenden ist ein neues ambulantes OP-Zentrum eingerichtet worden. Es ist nach Backnang und Schorndorf der dritte Standort dieser Art im Kreis.

In dem Zentrum können nach Angaben der Rems-Murr-Kliniken Eingriffe aus der Allgemeinchirurgie, der Gefäßchirurgie, der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und der Urologie vorgenommen werden. Der OP-Bereich befindet sich im ersten Stock des Gesundheitszentrums. Er ist unter anderem mit einem Endoskopie-Turm, moderner Klima- und Belüftungstechnik sowie einem separaten Liegebereich ausgestattet. Dort werden Patientinnen und Patienten nach kurzen Narkosen überwacht, bevor sie nach einem abschließenden Check wieder nach Hause gehen können. Nach Darstellung der Kliniken ist dies spätestens nach zwei Stunden möglich.

Ambulante Eingriffe sollen Klinik-OPs entlasten

Mit dem neuen Standort reagieren Landkreis und Kliniken auf die politisch vorangetriebene Ambulantisierung bestimmter medizinischer Leistungen. Landrat Richard Sigel, Aufsichtsratsvorsitzender der Rems-Murr-Kliniken, verweist in diesem Zusammenhang auf die Medizinkonzeption von Landkreis und Kliniken, die auch mit Blick auf diese Entwicklung weiterentwickelt worden sei. „Unser Ziel ist eine spitzenmäßige ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung der Menschen, die für Kliniken und Kreis auch nachhaltig leistbar bleiben muss“, sagt Sigel. Die Gesundheitszentren in Backnang, Schorndorf und Winnenden seien dabei ein wichtiger Baustein: Dort hätten seit Sommer 2025 mit überschaubaren Investitionen ambulante Einrichtungen geschaffen werden können, die das stationäre Angebot und die fachärztlichen Medizinischen Versorgungszentren ergänzen.

Im Backnanger Gesundheitszentrum hatten Kliniken und Kreis in ihrem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie und Chirurgie den Ambulanten Operationssaal für rund eine halbe Million Euro modernisiert. Dort operieren neben Dr. Franco Tarantini, dem Ärztlichen MVZ-Leiter, auch Orthopäden aus dem Rems-Murr-Klinikum Winnenden, etwa Sektionsleiter Dr. Sebastian Frank als Spezialist für Handchirurgie. Im Februar 2026 eröffnete im Gesundheitszentrum Schorndorf ein 340 Quadratmeter großes Ambulantes OP-Zentrum. Nun kommt Winnenden hinzu.

Klinik-Geschäftsführer André Mertel sieht im ambulanten Operieren an drei Standorten ebenfalls Vorteile für den Kreis. „Unsere Patientinnen und Patienten können wir damit dezentral und wohnortnah versorgen. Wir operieren sie schonend, sicher und mit kurzen Warte- und Liegezeiten“, sagt Mertel. Aus seiner Sicht komplettiert das neue Ambulante OP-Zentrum direkt beim Klinikum Winnenden die Verzahnung der ambulanten und stationären Angebote. Für den Fall, dass nach einem Eingriff doch klinische Versorgung nötig wird, liegt das Rems-Murr-Klinikum direkt daneben.

Auch wirtschaftlich ist das ambulante Operieren für Kliniken und Landkreis von Bedeutung. Nach Darstellung der Rems-Murr-Kliniken können bestimmte Eingriffe ambulant wirtschaftlicher durchgeführt werden als im stationären Klinik-OP. Zugleich sollen zusätzliche OP-Kapazitäten entstehen. Das zahle auf den Konsolidierungskurs der Kliniken ein und entlaste den Kreishaushalt, heißt es vonseiten der Kliniken.

Aus ärztlicher Sicht geht es vor allem um kurze und weniger komplizierte Eingriffe. Dr. Christophe Müller, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Winnenden, sagt: „Patientinnen und Patienten können wir immer dann ambulant operieren, wenn sie nach dem Eingriff rasch wieder fit sind und direkt nach Hause in ihr gewohntes Umfeld können.“

Das ambulante OP-Zentrum ermögliche ein hohes medizinisches Niveau, ohne dass Patientinnen und Patienten in den Zentral-OP eingeschleust werden müssten. „Und dieser wird frei für komplexe Operationen mit stationärer Nachsorge sowie für Notfälle“, sagt Müller.

OP und MVZ: Was die Rems-Murr-Kliniken ambulant bieten

Die ambulanten OP-Zentren sind neben den Medizinischen Versorgungszentren die zweite Säule der ambulanten Strategie der Rems-Murr-Kliniken. Die Rems-Murr-Kliniken MVZ gGmbH wurde 2021 gegründet. Seit 2023 betreibt sie das MVZ für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Gesundheitszentrum Winnenden. 2024 wurde das MVZ für Orthopädie und Chirurgie im Gesundheitszentrum Backnang eröffnet, 2025 ebenfalls im Gesundheitszentrum Backnang das MVZ für Kinder- und Jugendmedizin. 2026 folgten das AOP-Zentrum im Gesundheitszentrum Schorndorf, das AOP-Zentrum im Gesundheitszentrum Winnenden und das MVZ für Orthopädie und Chirurgie im Gesundheitszentrum Winnenden.