Hannes Wickert, bisher am Klinikum Ingolstadt, wird Nachfolger von Stefan Kath als Leiter der klinikeigenen Labordiagnostik. Pro Jahr werden etwa drei Millionen Proben untersucht.
05.09.2025 - 13:31 Uhr
Moderne Räume hat das klinikeigene Labor der Rems-Murr-Kliniken in Schorndorf bereits, die interne Einrichtung konnte in ihren Erweiterungsbau auf dem Areal umziehen. Und auch Hannes Wickert, der neue Chefarzt für die Labormedizin, hat bereits einen Blick auf seinen künftigen Arbeitsplatz geworfen.