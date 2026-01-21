Zwischen Herzmonitoren und Brutkästen schlägt in Winnenden bald ein menschliches Herzstück: Auf dem Dach des Rems-Murr-Klinikums entstehen bis 2028 zwei Apartments für Familien mit Frühgeborenen. Was in Schweden längst Standard ist, wird hierzulande zur Pionierarbeit – und könnte vielen den Start ins Leben erleichtern. Wie die Rems-Murr-Kliniken mitteilen, sollen die sogenannten Rooming-in-Apartments in unmittelbarer Nachbarschaft zur Neonatologie entstehen. Eltern können so Tag und Nacht bei ihren Babys bleiben – nicht als Besucher, sondern als Teil des Pflegeteams. Das Zauberwort heißt „Bonding“: Nähe, Wärme, Berührung. All das, was Maschinen nicht leisten können.