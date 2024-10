Die Studienabteilung des Rems-Murr-Klinikums wurde erfolgreich zertifiziert. Bereits 1260 Betroffene mit einer schweren Krebserkrankung nehmen seit dem Jahr 2016 an medizinischen Studien teil.

sk 06.10.2024 - 11:42 Uhr

Das Rems-Murr-Klinikum Winnenden verkündet einen weiteren Meilenstein bezüglich der Krebstherapie: Erstmals wurde auch die Studienabteilung unabhängig zertifiziert, die innerhalb des Onkologischen Zentrums (OZ) in Winnenden die Teilnahme an medizinischen Studien koordiniert. Diese Studienabteilung arbeitet das ganze Jahr hinter den Kulissen und unterstützt innerhalb des OZ die bekannten Organkrebszentren, die sich zum Beispiel Brust, Darm, Lymphdrüsen oder Prostata widmen. Sie stehe nie im Rampenlicht, und doch schimmere sie für viele Patienten als Licht am Ende des Tunnels, heißt es vonseiten des Klinikums. So konnten seit Gründung des Onkologischen Zentrums im Jahr 2016 bereits 1260 Betroffene mit Krebsdiagnose an Studien zu verschiedensten Krebstherapien teilnehmen und somit vom Fortschritt in der klinischen Forschung profitieren. „Unsere neu zertifizierte Studienabteilung ist für Patienten ein großer Mehrwert“, sagt Professor Markus Schaich, Chefarzt Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, der auch das Onkologische Zentrum in Winnenden leitet. Er nennt die Vorteile, die mit der Studientätigkeit verbunden sind: „Wir verbessern damit die medizinische Behandlungsqualität unserer eigenen Patienten, können innovative Krebstherapien erfolgreich hier vor Ort etablieren und leisten gleichzeitig unseren Beitrag zum Fortschritt in der Onkologie“, sagt Markus Schaich.