In einem Metroexpress von Stuttgart in Richtung Winnenden soll am Montagnachmittag ein älterer Herr einen Jugendlichen sexuell belästigt haben.

Maria Fischer 20.05.2025 - 11:12 Uhr

Am Montagnachmittag kam es in einem Metropolexpress vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zu einem sexuellen Übergriff auf einen 18-Jährigen.