Nachdem ein 52 Jahre alter Peugeot-Fahrer am Freitag auf der B 14 bei Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) missachtet, stößt er mit einem Subaru zusammen. Dessen 59-jährige Fahrerin wird verletzt, der Mann flüchtet.

Nina Scheffel 17.08.2024 - 13:28 Uhr

Am Freitagabend ist es in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen.