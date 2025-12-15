Ein 31-jähriger Toyota-Fahrer leistete am Samstag auf der B 328 bei Kleinaspach bei einer Alkoholkontrolle Widerstand. Insgesamt gab es mehrere Trunkenheitsfahrten im Rems-Murr-Kreis.
15.12.2025 - 10:51 Uhr
Eine unsichere Fahrweise ist einem 31-jährigen Autofahrer am Samstagabend auf der B 328 zum Verhängnis geworden. Gegen 21.10 Uhr fiel der Mann mit seinem Toyota auf der Strecke zwischen Kleinaspach und Backnang (Rems-Murr-Kreis) auf, woraufhin ihn die Polizei stoppte und einer Verkehrskontrolle unterzog.