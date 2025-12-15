Ein 31-jähriger Toyota-Fahrer leistete am Samstag auf der B 328 bei Kleinaspach bei einer Alkoholkontrolle Widerstand. Insgesamt gab es mehrere Trunkenheitsfahrten im Rems-Murr-Kreis.

Eine unsichere Fahrweise ist einem 31-jährigen Autofahrer am Samstagabend auf der B 328 zum Verhängnis geworden. Gegen 21.10 Uhr fiel der Mann mit seinem Toyota auf der Strecke zwischen Kleinaspach und Backnang (Rems-Murr-Kreis) auf, woraufhin ihn die Polizei stoppte und einer Verkehrskontrolle unterzog.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten: Mit rund 1,8 Promille war der Fahrer deutlich alkoholisiert. Zur Sicherung der Beweise ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Damit zeigte sich der 31-Jährige jedoch nicht einverstanden – er widersetzte sich der Maßnahme und leistete erheblichen Widerstand.

Mehrere Polizeibeamte mussten den Mann festhalten, damit ein Arzt die Blutprobe entnehmen konnte. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Führerschein des Autofahrers wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Auf den 31-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Unfallflucht in Schorndorf: 59-Jähriger mit zwei Promille gestellt

Doch das war nicht die einzige Trunkenheitsfahrt im Rems-Murr-Kreis. In Schorndorf kam es in der Nacht auf Montag sogar zu einer Unfallflucht unter Alkoholeinfluss. Wie die Polizei berichtet, kam ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer gegen Mitternacht im Schornbacher Weg alkoholbedingt von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenschild sowie einem Hoftor. Der Mann verließ die Unfallstelle zu Fuß, wurde jedoch kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein Alkoholtest ergab rund zwei Promille. Bei der angeordneten Blutentnahme leistete der 59-Jährige Widerstand, weshalb ihm Handschellen angelegt werden mussten. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr kontrollierte die Polizei in der Welzheimer Straße in Weissach im Tal einen 61-jährigen Mazda-Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, seinen Führerschein abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Radfahrer in Backnang mit 1,7 Promille gestoppt

In der Marktstraße in Backnang fiel am Sonntag gegen 2.30 Uhr ein 27-jähriger Radfahrer durch seine stark unsichere Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.