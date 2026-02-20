 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. B-29-Sanierung: Endlich Licht am Ende des Tunnels

Rems-Murr-Kreis B-29-Sanierung: Endlich Licht am Ende des Tunnels

Rems-Murr-Kreis: B-29-Sanierung: Endlich Licht am Ende des Tunnels
1
Nur noch wenige Monate, dann gehören Staus und verengte Fahrbahnen auf der B 29 endgültig der Vergangenheit an. Foto: Stoppel (Archiv)

Autofahrer zwischen Schorndorf und Lorch leiden seit fast zwei Jahren. Jetzt beginnt die finale Phase der umfangreichen Sanierung. Wann die Behinderungen endlich weichen.

Seit bald zwei Jahren sind Autofahrer auf der B 29 im Bereich zwischen Schorndorf und Lorch so manchen nervigen Geduldsproben ausgesetzt – mit Fahrbahnverengungen, Sperrungen, Behinderungen, Verzögerungen und unvermeidlichen Staus. Denn das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) saniert seit Mai 2024 die Bundesstraße am Grenzgebiet zwischen dem Rems-Murr-Kreis und dem Ostalbkreis.

 

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Die Sanierungsarbeiten schreiten voran. Der achte und letzte Bauabschnitt startet am Montag, 2. März. Die Verkehrssicherung dafür wird bereits einige Tage davor, nämlich ab Mittwoch, 25. Februar, aufgebaut. Und: Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist wie geplant im Frühjahr 2026 vorgesehen.

Jetzt werden fünf Brücken saniert

Im achten Bauabschnitt werden Sanierungsarbeiten an Brücken der B 29 zwischen Schorndorf-Haubersbronn und Plüderhausen durchgeführt. Dazu zählt auch der Austausch von Leitplanken, vor und nach den Brücken. Auch die Leitplanken beim Parkplatz auf Höhe Plüderhausen in Fahrtrichtung Aalen werden instandgesetzt.

Die Bauarbeiten und die Verkehrssicherung beschränken sich auf den Bereich der einzelnen Brücken. Insgesamt werden fünf Brücken saniert. Mit Ausnahme der Wieslauftalbrücke beschränken sich die Sanierungsarbeiten auf die Fahrtrichtung Aalen.

Im Bereich der Wieslauftalbrücke werden in beide Richtungen die Leitplanken erneuert. Die Bauarbeiten starten auf Höhe der Zufahrt Plüderhausen an zwei Brücken. Darauf folgen zwei weitere Brücken zwischen Urbach und Plüderhausen. Abschließend werden die Arbeiten an der Wieslauftalbrücke durchgeführt.

Für den Bereich der Brückensanierungen kündigt das Regierungspräsidium Geschwindigkeitsreduzierungen, verringerte Fahrstreifenbreiten und stellenweise eine Reduzierung auf einen Fahrstreifen an. Diese Sanierungsarbeiten sollen im April abgeschlossen werden.

Abschluss in den Pfingstferien

Abschließend wird im Baufeld der Gesamtmaßnahme die vorläufige Markierung zur Verkehrsfreigabe durch die hochwertige und dauerhafte Endmarkierung ersetzt. Diese Arbeiten sind in den zweiwöchigen Pfingstferien (Ende Mai und Anfang Juni) geplant und stellen den Abschluss der zweijährigen Sanierungsmaßnahme dar.

Der Bund investiert mit der Gesamtmaßnahme auf der B 29 zwischen Schorndorf und Lorch nach Angaben des RP rund 22 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Weitere Themen

Sparpakete haben es in sich: Fellbach muss sparen: Kein Sonnen- und Regenschutz – Neue Mitte bleibt ohne Dach

Sparpakete haben es in sich Fellbach muss sparen: Kein Sonnen- und Regenschutz – Neue Mitte bleibt ohne Dach

Fellbach muss an allen Ecken und Enden sparen – und nun auch am eigentlich vorgesehenen Dach über dem Kirchplatz. Das reduziert die Kosten für die Neue Mitte um 1,16 Millionen Euro.
Von Dirk Herrmann
Unfall in Schorndorf: BMW-Fahrerin erfasst Fußgängerin im Kreisverkehr – 53-Jährige verletzt

Unfall in Schorndorf BMW-Fahrerin erfasst Fußgängerin im Kreisverkehr – 53-Jährige verletzt

In Schorndorf wurde eine 53-jährige Frau bei einem Unfall verletzt. Eine BMW-Fahrerin erfasste sie am Zebrastreifen im Kreisverkehr. Die Polizei ermittelt nun.
Von Sascha Sauer
Sachbeschädigung an Baustelle: Unbekannte beschädigen Ampeln

Sachbeschädigung an Baustelle Unbekannte beschädigen Ampeln

Unbekannte werfen am Donnerstagabend in Weinstadt mehrere Baustellenampeln um. Mindestens eine Anlage wird stark beschädigt.
Von Chris Lederer
Weissacher vor dem Landgericht: Gefährlich für die Allgemeinheit: Angeklagter muss langfristig in Psychiatrie

Weissacher vor dem Landgericht Gefährlich für die Allgemeinheit: Angeklagter muss langfristig in Psychiatrie

Das Landgericht ordnet die Unterbringung eines 45-Jährigen an, da er als gefährlich für die Allgemeinheit eingestuft wird. Unter anderem hat er auf seinen Nachbarn eingeprügelt.
Von Henning Maak
Netzreaktionen zu Tier-Drama: Totes Reh auf B 29 – Empörung auf Facebook: „Hundehalter gehört hinter Gitter“

Netzreaktionen zu Tier-Drama Totes Reh auf B 29 – Empörung auf Facebook: „Hundehalter gehört hinter Gitter“

Ein Hund jagt ein Reh auf die B 29 – wenig später stirbt das Tier. Auf Facebook entbrennt eine hitzige Debatte über Leinenpflicht, Verantwortung und „Natur oder Versagen“.
Von Marie Part
Gefahrenstelle bei Schorndorf: Tiefes Schlagloch auf der B 29 – Zwei Autos beschädigt und abgeschleppt

Gefahrenstelle bei Schorndorf Tiefes Schlagloch auf der B 29 – Zwei Autos beschädigt und abgeschleppt

Eine scheinbar kleine Fahrbahnbeschädigung hat am Donnerstagmorgen auf der B 29 nahe Schorndorf große Folgen gehabt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Von Sascha Sauer
Kabarett in Fellbach: Zwei bekannte Kabarettistinnen: Freche Klofrau und närrischer Putzteufel

Kabarett in Fellbach Zwei bekannte Kabarettistinnen: Freche Klofrau und närrischer Putzteufel

Die Fellbacherin Birgit Pfeiffer als Elsbeth Gscheidle erstmals gemeinsam mit der Fränkin Ines Procter im Stück „Verputzt“ auf der Bühne.
Von Dirk Herrmann
Erfolgreicher Erfinder: Schorndorfer Tüftler: „Wir fliegen zum Mond, sind bei den Socken aber hilflos“

Erfolgreicher Erfinder Schorndorfer Tüftler: „Wir fliegen zum Mond, sind bei den Socken aber hilflos“

Die in der TV-Show „Höhle der Löwen“ gebotenen Finanzspritzen hat Klaus-Peter Beer dankend abgelehnt – weil der 80-jährige Erfinder neben guten Ideen auch einen ganz eigenen Kopf hat.
Von Sascha Schmierer
Wohnungsbau im Rems-Murr-Kreis: Warum sich so wenig Menschen eine eigene Wohnung leisten können

Wohnungsbau im Rems-Murr-Kreis Warum sich so wenig Menschen eine eigene Wohnung leisten können

Im Rems-Murr-Kreis lebt nur jeder zweite Mensch in den eigenen vier Wänden. Aus Sicht der Bauwirtschaft ist an der schlechten Eigentumsquote die Politik schuld.
Von Sascha Schmierer
Urbanes Dorf in Kernen: Parkhäuser anders gedacht: Gewinn kommt der Allgemeinheit zugute

Urbanes Dorf in Kernen Parkhäuser anders gedacht: Gewinn kommt der Allgemeinheit zugute

In Kernens größtem Neubauprojekt entstehen nicht nur Wohnungen, sondern ein neues Modell für Mobilität und Miteinander. Zwei Parkhäuser spielen dabei eine Rolle.
Von Frank Rodenhausen
Weitere Artikel zu Rems-Murr-Kreis Bundesstraße Sanierung Brücken Schorndorf Haubersbronn Urbach Plüderhausen Lorch Regierungspräsidium Stuttgart Ostalbkreis Pfingstferien Aalen
 
 