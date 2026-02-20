Rems-Murr-Kreis B-29-Sanierung: Endlich Licht am Ende des Tunnels
Autofahrer zwischen Schorndorf und Lorch leiden seit fast zwei Jahren. Jetzt beginnt die finale Phase der umfangreichen Sanierung. Wann die Behinderungen endlich weichen.
Seit bald zwei Jahren sind Autofahrer auf der B 29 im Bereich zwischen Schorndorf und Lorch so manchen nervigen Geduldsproben ausgesetzt – mit Fahrbahnverengungen, Sperrungen, Behinderungen, Verzögerungen und unvermeidlichen Staus. Denn das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) saniert seit Mai 2024 die Bundesstraße am Grenzgebiet zwischen dem Rems-Murr-Kreis und dem Ostalbkreis.