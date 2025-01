Am kommenden Samstag startet auf dem Stuttgarter Messegelände die Urlaubsmesse CMT (Caravan-Motor-Touristik). Vom 18. bis 26. Januar präsentiert sich dort unter anderem auch der Verein „Schwäbischer Wald Tourismus“. Die CMT in Stuttgart gilt als weltweit größte Urlaubsmesse. Mit vertreten sind an den Ständen in Halle 6, Abschnitt 6E61, unter dem Dach der Baden-Württemberg Marketing die Infostände der Stadt Murrhardt, der Stadt Gaildorf und der Stadt Welzheim.

Neu aufgelegte Gästezeitung

Das Team des „Schwäbischer Wald Tourismus“, so berichtet der Tourismusverein, informiert über die vielfältigen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Druckfrisch erscheint zur CMT auch die neue Gästezeitung „Aktiv im Schwäbischen Wald – kinderleicht entdecken“. Die neu aufgelegte Gästezeitung stellt die vielen Ausflugsmöglichkeiten vor, die es im Schwäbischen Wald gibt. Ebenfalls in neuer Auflage gibt es den Flyer zum „Mühlenwanderweg“ und die Radbroschüre „Abenteuer Rad“, die statt bisher 27 Touren-Vorschlägen jetzt 28 bebilderte Radrunden mit Kartenausschnitt und Höhenprofil enthält.

28 Radtouren beinhaltet „Abenteuer Rad“. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Thomas Warnack

An beiden CMT-Wochenenden sind die amtierenden Schwäbischen Waldfeen Lea und Mya Schuler vor Ort und geben Auskunft über die Besonderheiten der Freizeitregion. Die „Waldmeister“ Walter Hieber und Manfred Krautter geben am Dienstag, 21. Januar, Freitag, 24. Januar, und am Samstag, 25. Januar, Insidertipps an alle Wanderinteressierten. Mit Limes-Cicerone Hartmut Frey geht es zudem in Halle 6 der CMT auf eine kleine Zeitreise. In römischer Soldatenmontur nimmt er Besucher mit zu Geschichten und Gebräuchen am Limes. Außerdem, so der Verein Schwäbischer Wald Tourismus in seiner Mitteilung zum CMT-Auftritt, sei es Tradition, dass auch die „Schwäbischer-Wald-Bürgermeister“ an verschiedenen Tagen zugegen seien und über die Freizeitangebote ihrer Kommunen informieren.

Für Fragen stehen die „Waldmeister“ zur Verfügung

Auf der CMT-Sondermesse Fahrrad- & WanderReisen informiert der „Schwäbischer Wald Tourismus“ mit den Kommunen Gaildorf, Murrhardt, Rudersberg, Sulzbach und Welzheim über die Premiumwege FeenSpuren. Drei Tage lang stehen am ersten CMT-Wochenende auch hier die Waldmeister Hieber und Krautter für Fragen zur Verfügung.

Am gemeinsamen Stand 6 E61 in Halle 6 präsentiert sich auch der Verein Remstal Tourismus zusammen mit Fellbach und Winnenden. Außerdem sind in direkter Nachbarschaft Schorndorf, Schwäbisch Gmünd und Waiblingen jeweils mit einem eigenen Stand vertreten. Verschiedene Weingüter und Genossenschaften bieten abwechselnd an allen Messetagen im Rems-Murr-Bereich Weinprobiererle an, berichtet der Geschäftsführer von Remstal Tourismus, Werner Bader. Sie böten so einen kleinen Vorgeschmack auf den 27. Weintreff, der im Februar in der Alten Kelter Fellbach stattfinden wird. Neben den Weinerzeugern präsentieren zudem verschiedene Freizeitanbieter aus dem Remstal ihre Angebote. Und das beliebte Remstal-Maskottchen, die Biene Remsi, wird der CMT am 18. und am 26. Januar einen Besuch abstatten.

Einige Neuerungen werden vorgestellt

Einige Neuerungen wie die Cross-Media-Kampagne „Remstal on Tour“ wird der Tourismusverein bei einem Pressegespräch am Samstag, 18. Januar, 10.30 Uhr, im „Süden Café“ in Halle 6 (6D71) vorstellen. Auch der Verein Schwäbischer Wald Tourismus veranstaltet am Auftaktsamstag um 11 Uhr eine Pressekonferenz im „Süden Café“. Neben Landrat Richard Sigel, dem Vorsitzenden des Schwäbischer Wald Tourismus, informieren der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart, Rainer Wieland, sowie der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr unter anderem über die Wanderregion Schwäbischer Wald, den Stand bei der Schwäbische Waldbahn und die Wiederinstandsetzung der Wanderinfrastruktur nach dem Hochwasser im vergangenen Juni.