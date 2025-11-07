Gegen Einsamkeit, für musikalische Begegnung: Beim Bürgerpreis 2025 werden in der Kreissparkasse Waiblingen sieben herausragende Ehrenamtsprojekte aus dem Rems-Murr-Kreis ausgezeichnet.

Insgesamt sieben Initiativen mit engagierten Ehrenamtlichen sind jetzt in der Kundenhalle der Kreissparkasse Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) beim 22. Bürgerpreis Rems-Murr ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte dabei die Aktivitäten unter den beiden Mottos „Einsamkeit begegnen – Gemeinschaft fördern“ sowie „Gemeinsam musizieren – Gemeinsam wachsen“. Die Erstplatzierten wurden mit jeweils 2000 Euro bedacht, die Zweitplatzierten erhielten 1000 Euro.

Uwe Burkert, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, dankte bei der Zeremonie allen Ehrenamtlichen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen: „Ob durch musikalische Angebote oder durch gezielte Hilfe zur Überwindung von Einsamkeit: Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag für das Miteinander in unserer Region.“

Erster Preis auch für das „Zentrum der Vielfalt“ in Murrhardt

Den erste Preis in der Kategorie „Einsamkeit begegnen – Gemeinschaft fördern“ wurde zweimal vergeben: Er ging an das „Zentrum der Vielfalt“ (VIFA) in Murrhardt sowie an den Häkel- und Strickkreis aus Winterbach. Der zweite Preis in dieser Kategorie ging an das Schorndorfer Mittagsangebot „Mahlzeit“.

In der Kategorie „Gemeinsam musizieren – Gemeinsam wachsen“ gewann die inklusive Big Band „Groove Inclusion“ aus Waiblingen den ersten Preis. Den zweiten Platz eroberten „The Cool Chickpeas“.

Der 2017 von Menschen mit Fluchterfahrung gegründete Verein Pyramidea setzt sich für gesellschaftliche Vielfalt und ein friedvolles Miteinander ein. Aus diesem Engagement heraus wurde 2024 das „Zentrum der Vielfalt“ (VIFA) als Anlauf- und Beratungsstelle in Murrhardt eröffnet, 80 Personen sind dort aktiv.

Bürgerpreis Rems-Murr 2025: Gruppenfoto mit den ausgezeichneten Initiativen. Foto: Gottfried Stoppel (cf)

Der Häkel- und Strickkreis ist seit 2020 in Winterbach aktiv. Die 30 bis 40 Teilnehmerinnen des Häkel- und Strickkreises stellen gemeinsam Wolldecken her, die mittlerweile verkauft werden, um soziale Projekte zu unterstützen. Was einst als kleine Gruppe begann, hat sich inzwischen auf die Justizvollzugsanstalt in Schwäbisch Gmünd ausgeweitet. Dort fertigen Insassinnen ebenfalls kleine Quadrate, die zu Decken zusammengenäht werden.

Groove Inclusion ist die inklusive Big Band der Volkshochschule Unteres Remstal und besteht aus 27 Musikerinnen und Musikern mit und ohne Handicap. Seit der Gründung 2014 haben die Bandmitglieder weltweit über 120 Konzerte gespielt. Ihren nächsten Auftritt hat Groove Inclusion beim Konzert zur Kirchenwahl 2025 an diesem Sonntag, 9. November, um 17 Uhr im Bürgerhaus Kernen.

Das Projekt „Mahlzeit“ ist ein Mittagsangebot im Schorndorfer Gemeindehaus, das seit 2018 besteht und zweimal im Monat stattfindet. Dabei werden 150 bis 180 Essen zum Selbstkostenpreis ausgegeben. Das Angebot ist gut besucht und unterstützt mittlerweile auch die Chordachsanierung der Stadtkirche Schorndorf.

Mit „The Cool Chickpeas“ weitere Inklusionsband gewürdigt

Vor über zehn Jahren wurde die Inklusionsband „The Cool Chickpeas“ gegründet. Die Band besteht aus Personen mit und ohne geistige Beeinträchtigung. Neben den wöchentlichen Proben treffen sich die Bandmitglieder regelmäßig zu Workshop-Wochenenden, Stammtischen und weiteren gemeinsamen Aktivitäten.

Zudem wurden auch in diesem Jahr Leserpreise verliehen: Jener der Backnanger Kreiszeitung/Murrhardter Zeitung ging an die „Fleckaweihnacht Steinbach“, der dortige Erlös geht an das Kinderhospiz Pusteblume in Backnang. Den Preis des Zeitungsverlags Waiblingen erhielten die „Reezer Chorwürmer“; das ist ein Chorprojekt mit rund 20 Kindern im Alter von fünf bis 13 Jahren, darunter Kinder mit und ohne körperliche Einschränkungen.