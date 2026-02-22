 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Christina Stumpp weiter im Führungszirkel der Bundes-CDU

Rems-Murr-Kreis Christina Stumpp weiter im Führungszirkel der Bundes-CDU

Rems-Murr-Kreis: Christina Stumpp weiter im Führungszirkel der Bundes-CDU
8
Schulterklopfer vom Kanzler: Friedrich Merz gratuliert in Stuttgart Christina Stumpp zur Wiederwahl. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Beim Bundesparteitag der CDU in Stuttgart wird die Abgeordnete aus Waiblingen mit 81,8 Prozent in ihrem Amt als stellvertretende Generalsekretärin bestätigt.

Der Kanzler schenkte ihr ein strahlendes Lächeln und garnierte seine Gratulation mit einem Schulterklopfer: Christina Stumpp, die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waiblingen, gehört weiter zum engsten Führungszirkel der Parteispitze.

 

Beim Bundesparteitag der CDU in Stuttgart wurde die Politikerin in ihrem Amt als stellvertretende Generalsekretärin bestätigt. Bei der Abstimmung in der Fildermesse wurde die 38-Jährige von den Delegierten mit 81,8 Prozent der Stimmen bedacht.

CDU-Rems-Murr bleibt weiterhin prominent vertreten

Das ist zwar nicht ganz so üppiges Ergebnis wie jene 91,2 Prozent, mit denen der Bundeskanzler Friedrich Merz in seinem Amt als Parteivorsitzender bestätigt wurde. Doch gegenüber ihren 77,9 Prozent vor zwei Jahren konnte Stumpp noch mal ein paar Punkte zulegen.

Große Zufriedenheit löst Stumpps Ergebnis natürlich auch in ihrem Heimatverband aus, wie der Pressesprecher des Kreisverbands Rems-Murr, Fabian Zahlecker aus Fellbach, weiß. So gratuliert auch der Kreisvorsitzende Siegfried Lorek aus Winnenden selbstverständlich zur Wiederwahl: „Mit Christina Stumpp als stellvertretender Generalsekretärin wird die CDU Rems-Murr auch weiterhin im Bundesvorstand der CDU prominent vertreten sein und die Interessen unseres Landes und unserer Region in Berlin voranbringen.“

Der Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium der Justiz und für Migration ist sich im Übrigen sicher, dass „wir auch gestärkt in die kommenden Tage bis zur Landtagswahl am 8. März gehen“. Die CDU habe ihren Führungsanspruch für Baden-Württemberg auch auf diesem Parteitag deutlich gemacht. Nicht zuletzt habe Landes-Parteichef und Spitzenkandidat Manuel Hagel „mit seiner starken Rede bewiesen, dass er die richtigen Ideen und Zukunftsvisionen für unser Land hat“.

Geschlossenheit und Entschlossenheit

Christina Stumpp, die sich auf der Bühne der Fildermesse in Echterdingen im weißen Hosenanzug über pinkem Shirt sowie mit ebenfalls pinken Pumps präsentierte, sagt zu ihrer Wiederwahl: „Ich freue mich sehr über das erneute Vertrauen der Delegierten.“

Stumpp erklärt weiter: „Es ist mir Ehre und Verpflichtung zugleich, mich weiterhin mit voller Kraft gemeinsam mit Friedrich Merz und Carsten Linnemann für unsere Christlich Demokratische Union einzusetzen. Wir stehen vor großen Aufgaben.“ Jetzt brauche es „Geschlossenheit, Entschlossenheit und eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit Deutschland stark bleibt und an der Spitze steht“, so die alte und neue Vize-Generalsekretärin.

Weitere Themen

Rems-Murr-Kreis: Christina Stumpp weiter im Führungszirkel der Bundes-CDU

Rems-Murr-Kreis Christina Stumpp weiter im Führungszirkel der Bundes-CDU

Beim Bundesparteitag der CDU in Stuttgart wird die Abgeordnete aus Waiblingen mit 81,8 Prozent in ihrem Amt als stellvertretende Generalsekretärin bestätigt.
Von Dirk Herrmann
Feuer in Backnang: Küchenbrand löst Großeinsatz aus

Feuer in Backnang Küchenbrand löst Großeinsatz aus

Dichter Rauch dringt aus einer Dachgeschosswohnung: Ein Küchenbrand sorgt am Samstagabend in Backnang für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei.
Von Chris Lederer
Weinstadt/Baltmanssweiler: Amphibienschutz: Kreisstraße wird nachts gesperrt

Weinstadt/Baltmanssweiler Amphibienschutz: Kreisstraße wird nachts gesperrt

Zumindest wenn die Witterung es verlangt, darf von Februar bis April auf der Strecke zwischen Weinstadt-Baach und Baltmannsweiler nicht gefahren werden.
Von Dirk Herrmann
Umfrage: Winnender Stadtmitte soll attraktiver werden: Die Bürger können sich beteiligen

Umfrage Winnender Stadtmitte soll attraktiver werden: Die Bürger können sich beteiligen

Eine aktuelle Umfrage des Vereins „Attraktives Winnenden“ und der IHK Region Stuttgart soll als Basis dienen für neue Impulse und konkrete Verbesserungen in der City.
Von Dirk Herrmann
EU-Förderung in der Region: Bis zu 700.000 Euro für neue Projekte im Rems-Murr-Kreis

EU-Förderung in der Region Bis zu 700.000 Euro für neue Projekte im Rems-Murr-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis läuft der neue LEADER-Förderaufruf. Bezuschusst werden Projekte, die den ländlichen Raum stärken. Bewerbungen sind noch bis 9. April möglich.
Von Chris Lederer
Kultur und Kaffee in Beutelsbach: Direkt am Bahnhof: So läuft es im neuen Café Limbo in Weinstadt

Kultur und Kaffee in Beutelsbach Direkt am Bahnhof: So läuft es im neuen Café Limbo in Weinstadt

Seit dem Herbst gibt es an der S-Bahn-Haltestelle Beutelsbach einen ungewöhnlichen Treffpunkt: das Limbo. Die Inhaber ziehen eine erste Bilanz.
Von Marie Part
Weinstadt: Vermisster 21-Jähriger ist zurückgekehrt

Weinstadt Vermisster 21-Jähriger ist zurückgekehrt

Ein 21-Jähriger aus Weinstadt wurde seit Montag vermisst. Die Polizei bat Zeugen um Hilfe. Nun ist der junge Mann selbstständig nach Hause gekommen. 
Von Jürgen Veit
Neues Festival in Berglen: Bierbrüder mit klarer Mission:„Größer als Stuttgarts Craftbeerfestival“

Neues Festival in Berglen Bierbrüder mit klarer Mission:„Größer als Stuttgarts Craftbeerfestival“

Das Brauereifest in Murrhardt fällt aus – dafür startet im Mai in Berglen ein neues „Beer and Food Festival“. Die Veranstalter sprechen über ihre Pläne.
Von Phillip Weingand
Radikaler Jobwechsel in Waiblingen: Kuscheln statt Maschinenbau: Ingenieurin sucht mehr Sinnhaftigkeit im Leben

Radikaler Jobwechsel in Waiblingen Kuscheln statt Maschinenbau: Ingenieurin sucht mehr Sinnhaftigkeit im Leben

Jessica Bertram studiert Maschinenbau, doch der Job erfüllt die 43-Jährige nicht. Sie fasst Mut, wagt den Bruch und wird Kuscheltherapeutin.
Von Simone Käser
Rems-Murr-Kreis: B-29-Sanierung: Endlich Licht am Ende des Tunnels

Rems-Murr-Kreis B-29-Sanierung: Endlich Licht am Ende des Tunnels

Autofahrer zwischen Schorndorf und Lorch leiden seit fast zwei Jahren. Jetzt beginnt die finale Phase der umfangreichen Sanierung. Wann die Behinderungen endlich weichen.
Von Dirk Herrmann
Weitere Artikel zu Rems-Murr-Kreis Friedrich Merz Stuttgart CDU Siegfried Lorek Landtagswahl Baden-Württemberg Bundeskanzler
 
 