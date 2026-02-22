Rems-Murr-Kreis Christina Stumpp weiter im Führungszirkel der Bundes-CDU
Beim Bundesparteitag der CDU in Stuttgart wird die Abgeordnete aus Waiblingen mit 81,8 Prozent in ihrem Amt als stellvertretende Generalsekretärin bestätigt.
Der Kanzler schenkte ihr ein strahlendes Lächeln und garnierte seine Gratulation mit einem Schulterklopfer: Christina Stumpp, die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waiblingen, gehört weiter zum engsten Führungszirkel der Parteispitze.