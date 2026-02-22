Rems-Murr-Kreis: Christina Stumpp weiter im Führungszirkel der Bundes-CDU

Der Kanzler schenkte ihr ein strahlendes Lächeln und garnierte seine Gratulation mit einem Schulterklopfer: Christina Stumpp, die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waiblingen, gehört weiter zum engsten Führungszirkel der Parteispitze.

Beim Bundesparteitag der CDU in Stuttgart wurde die Politikerin in ihrem Amt als stellvertretende Generalsekretärin bestätigt. Bei der Abstimmung in der Fildermesse wurde die 38-Jährige von den Delegierten mit 81,8 Prozent der Stimmen bedacht.

CDU-Rems-Murr bleibt weiterhin prominent vertreten

Das ist zwar nicht ganz so üppiges Ergebnis wie jene 91,2 Prozent, mit denen der Bundeskanzler Friedrich Merz in seinem Amt als Parteivorsitzender bestätigt wurde. Doch gegenüber ihren 77,9 Prozent vor zwei Jahren konnte Stumpp noch mal ein paar Punkte zulegen.

Große Zufriedenheit löst Stumpps Ergebnis natürlich auch in ihrem Heimatverband aus, wie der Pressesprecher des Kreisverbands Rems-Murr, Fabian Zahlecker aus Fellbach, weiß. So gratuliert auch der Kreisvorsitzende Siegfried Lorek aus Winnenden selbstverständlich zur Wiederwahl: „Mit Christina Stumpp als stellvertretender Generalsekretärin wird die CDU Rems-Murr auch weiterhin im Bundesvorstand der CDU prominent vertreten sein und die Interessen unseres Landes und unserer Region in Berlin voranbringen.“

Der Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium der Justiz und für Migration ist sich im Übrigen sicher, dass „wir auch gestärkt in die kommenden Tage bis zur Landtagswahl am 8. März gehen“. Die CDU habe ihren Führungsanspruch für Baden-Württemberg auch auf diesem Parteitag deutlich gemacht. Nicht zuletzt habe Landes-Parteichef und Spitzenkandidat Manuel Hagel „mit seiner starken Rede bewiesen, dass er die richtigen Ideen und Zukunftsvisionen für unser Land hat“.

Geschlossenheit und Entschlossenheit

Christina Stumpp, die sich auf der Bühne der Fildermesse in Echterdingen im weißen Hosenanzug über pinkem Shirt sowie mit ebenfalls pinken Pumps präsentierte, sagt zu ihrer Wiederwahl: „Ich freue mich sehr über das erneute Vertrauen der Delegierten.“

Stumpp erklärt weiter: „Es ist mir Ehre und Verpflichtung zugleich, mich weiterhin mit voller Kraft gemeinsam mit Friedrich Merz und Carsten Linnemann für unsere Christlich Demokratische Union einzusetzen. Wir stehen vor großen Aufgaben.“ Jetzt brauche es „Geschlossenheit, Entschlossenheit und eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit Deutschland stark bleibt und an der Spitze steht“, so die alte und neue Vize-Generalsekretärin.