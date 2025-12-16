Das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises schließt die Außenstelle in Backnang zum Jahresende. Service und Projekte werden künftig gebündelt in Waiblingen angeboten.

Manche Kritiker aus dem nördlichen Rems-Murr-Kreis könnten dies als weiteres Indiz für eine Schwächung des sogenannten Backnanger Raums werten. Fest steht jedenfalls: Das Kreismedienzentrum, bisher in Waiblingen wie in Backnang vertreten, schließt zum Jahresende seinen Standort in der Murr-Metrople. „Wir bündeln alle Angebote künftig am zentralen Standort in Waiblingen“, teilt die Presseabteilung des Landratsamts mit.

Wer die Außenstelle in Backnang noch mal besuchen möchte, muss sich sputen: Die Außenstelle in der Erbstetter Straße 58 in Backnang wird noch in dieser Woche, am Freitag, 19. Dezember, zum letzten Mal geöffnet sein. Anschließend sind dort keine Ausleihen und Rückgaben mehr möglich.

Ausleihe, Rückgabe und Beratung ausschließlich in Waiblingen

Ab dem neuen Jahr begrüßt das Team des Kreismedienzentrums alle Kundinnen und Kunden am Standort Waiblingen in der Stuttgarter Straße 104/1. Sämtliche Dienstleistungen wie Ausleihe, Rückgabe und Beratung stehen ihnen dort ab Mittwoch, 7. Januar 2026, wieder zur Verfügung.

In einer Mitteilung erklärt das Rems-Murr-Landratsamt: „Die Entscheidung zur Zusammenlegung wurde getroffen, um die Angebote des Kreismedienzentrums effizienter zu gestalten und medienpädagogische Projekte noch gezielter an einem Ort zu realisieren.“

Dennoch wird es auch in Zukunft noch möglich sein, Geräte auch in Backnang auszuleihen. Die Ausgabe erfolgt dann ab 2026 über das Berufliche Schulzentrum Backnang. Wer dort etwas abholen möchte, kann vorab Kontakt zum Kreismedienzentrum aufnehmen und bekommt dann genaue Informationen zur Abholung vor Ort.

Interessenten sollten beachten, dass die Außenstelle in Backnang aufgrund der Umzugsvorbereitungen derzeit nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bleibt das Kreismedienzentrum vom 22. Dezember bis einschließlich 6. Januar vollständig geschlossen. Leihvorgänge, Rückgaben und Beratungen sind ab Mittwoch, 7. Januar 2026, dort möglich.

Das Kreismedienzentrum Rems-Murr ist das kreisweite Kompetenzzentrum im Bereich der Medienbildung. Es unterstützt nach eigenen Angaben Lehrkräfte bei der Integration digitaler Medien in den Unterricht und leistet Hilfestellung beim aktiven Jugendmedienschutz, kreativer Medienarbeit, Filmbildung und hilft bei technischen Fragen des Medieneinsatzes an Schulen, in Kindergärten und in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Das Kreismedienzentrum versteht sich zudem als Bürgermedienzentrum. Die Dienstleistungen stehen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen des Rems-Murr-Kreises offen.

Medienpädagogische Projekte an einem Ort konzentrieren

Auf der Homepage des Kreismedienzentrums sind zur Begründung für die aktuelle Entwicklung diese Sätze zu lesen: „Uns ist bewusst, dass dieser Schritt eine Veränderung bedeutet. Viele von Ihnen haben die Außenstelle Backnang über viele Jahre genutzt, und der persönliche Kontakt war uns dabei immer wichtig. Die Entscheidung zur Zusammenlegung beider Standorte ist uns nicht leicht gefallen, sie dient jedoch dazu, unsere Angebote langfristig zu bündeln und unsere medienpädagogischen Projekte an einem Ort zu konzentrieren.“

Für Rückfragen steht das Kreismedienzentrum telefonisch unter 07151/501-1510 oder per Mail an kmz.wn@rems-murr-kreis.de zur Verfügung.