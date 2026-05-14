Rems-Murr-Kreis: Das wechselhafte und kühle Wetter kann den Spaß am Vatertag nicht verderben

Zwar ist das Wetter am Vatertag kühl und wechselhaft gewesen, aber doch nicht so schlecht wie vorhergesagt. Diverse Feste im Rems-Murr-Kreis waren jedenfalls gut besucht.

Wackere Väter feiern auch bei kühlen Temperaturen und wechselhaftem Wetter. Wobei sehr viele Väter den Vatertag am Donnerstag auch mit ihren Familien genossen haben. Das hat sich zumindest auf dem Kleinheppacher Kopf bestätigt, wo sich beim Bergfest der Festplatz und das Bierzelt um die Mittagszeit gut füllten. Scharenweise pilgerten die Menschen zu dem beliebten Aussichtspunkt über dem Remstal hoch, um die Geselligkeit bei schönem Ausblick zu genießen und sich von den Frauen und Männern des Männergesangsvereins (MGV) Kleinheppach bewirten zu lassen.