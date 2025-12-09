Am Dienstagnachmittag ist in einigen Kommunen in der Umgebung von Backnang der Strom ausgefallen.

Jürgen Veit 09.12.2025 - 17:49 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist in einigen Kommunen in der Umgebung von Backnang der Strom ausgefallen. Wie der Energieversorger Syna, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Süwag Energie, mitteilt, kam es kurz vor 14 Uhr in Teilen von Allmersbach am Weinberg, Großaspach, Hof und Lembach, Nassach, Jux, Kleinaspach, Oberstenfeld, Rietenau und Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) zu einer Unterbrechung der Stromversorgung.