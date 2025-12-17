Rems-Murr-Kreis Der Zustand vieler Kreisstraßen ist kritisch: Wie reagiert das Landratsamt?
Die jüngste Bewertung des Kreisstraßennetzes macht deutlich: Mehr als ein Viertel ist im roten Bereich. Der neue Maßnahmenplan soll Abhilfe schaffen.
Der Asphalt bröckelt, der Handlungsdruck wächst. Auf vielen Kreisstraßen im Rems-Murr-Kreis zeigen sich längst nicht mehr nur harmlose Haarrisse – sondern Symptome einer alternden Infrastruktur. Das Landratsamt hat das erkannt und schon in den vergangenen Jahren mit einem Sanierungskonzept begonnen. Nun liegt der Maßnahmenplan für die Jahre 2026 bis 2029 für Kreisstraßen und Radwege vor.