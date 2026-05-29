Die Café-Saison in der Burg Reichenberg hoch über Oppenweiler startet an diesem Sonntag. Es ist die am besten erhaltene Burg im Rems-Murr-Kreis.

Die Vorbereitungen für die neue Burgcafé-Saison auf der Burg Reichenberg bei Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) sind fast abgeschlossen – und das rund 800 Jahre alte Burgtor kann sich wieder öffnen. Los geht’s mit dem ersten Burgcafé an diesem Sonntag, 31. Mai, um 14 Uhr. Das berichtet die Paulinenpflege Winnenden als Veranstalter des Ereignisses.

In nur wenigen Gehminuten können Burgfans die nach allgemeiner Einschätzung am besten erhaltene Burg im Rems-Murr-Kreis erobern. Als Belohnung gibt es einen echten Genuss für Leib und Seele. Das ermöglicht als eingespieltes Team auch in diesem Jahr wieder an vier Sommer-Sonntagen die Paulinenpflege mit den örtlichen Vereinen aus der Umgebung.

Oben bietet sich ein verträumter Blick übers Murrtal

Auf die Wanderinnen und Wanderer wartet nicht nur ein verträumter Blick über das Murrtal, sondern auch Kaffee, Erfrischungsgetränke sowie frisch gebackene Kuchen, serviert von den Reichenberger Burghexen.

Bei Burgführungen erfahren die Besucherinnen und Besucher alles Interessante über die Burg Reichenberg und deren spannende Geschichte. Erbauer war Markgraf Hermann V. von Baden. Inzwischen gehört die Burg dem Land Baden-Württemberg, seit 2007 gibt es hier unter Federführung der Paulinenpflege Angebote für Menschen mit Behinderung. Interessierte erhalten jede Menge Ein- und Ausblicke in Wehrgang, Bergfried, Kapelle und den tiefen Kerker.

Die Burgführungen kosten für Erwachsene vier Euro, für Kinder zwei Euro und für Familien zehn Euro. Der Eintritt zum Burgcafé ist frei! Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen ist die genehmigte Besucheranzahl begrenzt – daher kann es zu kurzen Wartezeiten vor dem Burgtor kommen.

Direkt an der Burg gibt es keine Parkmöglichkeiten

Die Paulinenpflege weist darauf hin, dass es direkt an der Burg keine Parkmöglichkeiten gibt. Man kann jedoch den Rewe-Parkplatz unten im Ort nutzen, von dort führt ein Fußweg zur Burg Reichenberg. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die Burg über den Bahnhof Oppenweiler sowie den Bus 390 (bis Haltestelle Reichenberg). Dieser Bus verkehrt auch ab dem Bahnhof Backnang.

Die vier weiteren Burgcafés in diesem Sommer finden am 26. Juli, 30. August und 20. September statt.