Die Café-Saison in der Burg Reichenberg hoch über Oppenweiler startet an diesem Sonntag. Es ist die am besten erhaltene Burg im Rems-Murr-Kreis.
29.05.2026 - 13:00 Uhr
Die Vorbereitungen für die neue Burgcafé-Saison auf der Burg Reichenberg bei Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) sind fast abgeschlossen – und das rund 800 Jahre alte Burgtor kann sich wieder öffnen. Los geht’s mit dem ersten Burgcafé an diesem Sonntag, 31. Mai, um 14 Uhr. Das berichtet die Paulinenpflege Winnenden als Veranstalter des Ereignisses.