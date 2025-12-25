Vorfall im Rems-Murr-Kreis 46-Jährige rammt betrunken Auto und verletzt Zeugen leicht

Eine 46-Jährige rammt in Fellbach beim Wenden ein Auto und fährt dann davon. Ein Zeuge hält sie an, doch die Frau fährt unvermittelt los und verletzt dabei den Zeugen leicht.