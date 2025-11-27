In einigen Entsorgungskalendern im Rems-Murr-Kreis sind für 2026 fehlerhafte Abfuhrtermine abgedruckt. Rund zwölf Prozent der Haushalte sind betroffen.
27.11.2025 - 16:49 Uhr
Kaum frisch gedruckt, schon sind sie reif für die Mülltonne: Ein Übertragungsfehler beim Versand der Abfuhrtermine 2026 an den Druckdienstleister hat dazu geführt, dass in einigen Entsorgungskalendern für den Landkreis das letzte Quartal 2026 fälschlicherweise mit zu vielen Terminen versehen wurde. Nach Angaben der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) sind rund 12 Prozent aller Haushalte im Rems-Murr-Kreis betroffen. Insbesondere wurden Bioabfall-Abfuhrtermine irrtümlich wöchentlich statt im regulären Zweiwochenrhythmus eingedruckt.