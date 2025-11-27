In einigen Entsorgungskalendern im Rems-Murr-Kreis sind für 2026 fehlerhafte Abfuhrtermine abgedruckt. Rund zwölf Prozent der Haushalte sind betroffen.

Kaum frisch gedruckt, schon sind sie reif für die Mülltonne: Ein Übertragungsfehler beim Versand der Abfuhrtermine 2026 an den Druckdienstleister hat dazu geführt, dass in einigen Entsorgungskalendern für den Landkreis das letzte Quartal 2026 fälschlicherweise mit zu vielen Terminen versehen wurde. Nach Angaben der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) sind rund 12 Prozent aller Haushalte im Rems-Murr-Kreis betroffen. Insbesondere wurden Bioabfall-Abfuhrtermine irrtümlich wöchentlich statt im regulären Zweiwochenrhythmus eingedruckt.

Wie die AWRM mitteilt, erhalten alle betroffenen Haushalte und Gewerbebetriebe per Post einen überarbeiteten Abfallkalender. Da lediglich das letzte Quartal 2026 betroffen ist, sollten auch bei einer Zustellung im Januar 2026 bei der Bereitstellung der Behälter keine Missverständnisse auftreten.

Digitale Termine sind korrekt

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich die Entsorgungstermine für seine Adresse über die Internetseite der AWRM herunterladen. Dort sind die Termine seit der Veröffentlichung korrekt dargestellt. Auch in der Abfall-App der AWRM sind die richtigen Daten hinterlegt. Ein zusätzlicher Vorteil der digitalen Variante ist die Erinnerungsfunktion per Mail oder Push-Benachrichtigung.

Die nachproduzierten Kalender sind eindeutig gekennzeichnet, sodass eine Unterscheidung problemlos möglich ist, ergänzt die AWRM.

Keine Mehrkosten für Gebührenzahler

Die AWRM entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten. Die zusätzlich entstehenden Kosten werden nach Angaben der Abfallwirtschaft nicht auf den Abfallgebührenhaushalt umgelegt.