1
Polizisten verwiesen die 38 Jahre alte Frau der Wohnung. Foto: Lermer/blaulichtzentrale.de

Heftiger Ehestreit in Plüderhausen: Eine 38-Jährige greift bei einer Auseinandersetzung mit ihrem Gatten zum Messer. Ein Sprecher erklärt die Sicht der Polizei.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Am Donnerstagabend ist die Polizei in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) zu einem Fall häuslicher Gewalt ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, war in einem Wohngebiet ein Ehepaar in einen heftigen Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung zwischen dem 44 Jahre alten Mann und der 38 Jahre alten Frau blieb es offenbar nicht nur bei Worten: Die 38-Jährige soll im Verlauf sogar zu einem Messer gegriffen haben.

 

Laut dem Sprecher kam dieses jedoch nicht zum Einsatz: „Es wurde niemand verletzt“, erklärt er. Die Polizei wurde gegen 19.30 Uhr gerufen, sie rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Beamte schritten ein und erteilten der Frau einen Wohnungsverweis. Offenbar liegt das Paar schon seit längerer Zeit im Streit. „Die Frau muss jetzt mit einer Anzeige rechnen, denn Bedrohung ist eine Straftat“, erklärt der Polizeisprecher.

Rems-Murr-Kreis: Frau greift bei Ehestreit zum Messer: Polizeieinsatz in Plüderhausen

