Fortschritte bei der Sanierung der durch Starkregen verursachten Schadstellen: Ab dem 17. Dezember wird die Landesstraße auf dem westlichen Abschnitt freigegeben.
15.12.2025 - 11:21 Uhr
Immerhin teilweise gute Nachrichten aus dem Welzheimer Wald (Rems-Murr-Kreis): Die Landesstraße 1080 kann ab diesem Mittwoch, 17. Dezember, von Anliegerinnen und Anliegern zumindest auf dem westlichen Abschnitt wieder befahren werden. Konkret geht es dabei um die Strecke von Klaffenbach bis zum Bahnhof Laufenmühle.