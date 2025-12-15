Fortschritte bei der Sanierung der durch Starkregen verursachten Schadstellen: Ab dem 17. Dezember wird die Landesstraße auf dem westlichen Abschnitt freigegeben.

Immerhin teilweise gute Nachrichten aus dem Welzheimer Wald (Rems-Murr-Kreis): Die Landesstraße 1080 kann ab diesem Mittwoch, 17. Dezember, von Anliegerinnen und Anliegern zumindest auf dem westlichen Abschnitt wieder befahren werden. Konkret geht es dabei um die Strecke von Klaffenbach bis zum Bahnhof Laufenmühle.

Allerdings, so der Wermutstropfen in der Botschaft aus dem Regierungspräsidium Stuttgart: Die Durchfahrt nach Welzheim ist weiterhin nicht möglich.

Fünf Schadstellen umfassend saniert

Starke Regenfälle hatten im vergangenen Jahr massive hang- und talseitige Rutschungen verursacht, wodurch die Fahrbahn an mehreren Stellen erheblich beschädigt wurde. Nach vorläufiger Sicherung, geologischen Gutachten und der Entwurfsplanung werden seit Anfang August 2025 fünf Schadstellen umfassend saniert.

Die ersten Schadstellen im Westen der Strecke wurden inzwischen behoben. Somit kann die Strecke zum 17. Dezember wieder teilweise freigegeben werden. Östlich gen Welzheim geht es allerdings nach wie vor nicht weiter, es besteht überdies keine Wendemöglichkeit für Lastwagen.

Eine weitere aktuelle Information aus der Stuttgarter Behörde: Die Arbeiten an der großen Schadstelle am Erfahrungsfeld Eins+Alles werden noch bis voraussichtlich April 2026 dauern. Solange die Sanierung dieser Schadstelle noch nicht fertig gestellt wurde, wird auch die Sperrung der L 1080 zwischen Bahnhof Laufenmühle und dem inklusiven Freizeit- und Erlebnispark aufrecht erhalten.

Gaststätte kann wieder angefahren werden

Die aktuelle Umleitung von Welzheim über den Ebniseekreisel, Ebni, Althütte, Lutzenberg und den Rettichkreisel nach Rudersberg bleibt weiterhin bestehen. Die freigegebene Strecke von Klaffenbach her bis zum Bahnhof Laufenmühle kann von Anliegerinnen und Anliegern passiert werden. Das Eins+Alles kann während der gesamten Bauzeit von Welzheim über die L 1080 angefahren werden. Die Gaststätte am Bahnhof Laufenmühle kann nun wieder von Klaffenbach her angefahren werden.

Das Land Baden-Württemberg investiert mit der umfangreichen Sanierung der Schadstellen rund 1,8 Millionen Euro in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur.