Das Feuer lodert wieder: Endlich startet die Grillsaison. Während manche die Spieße am liebsten zu Hause auflegen, zieht es andere in die freie Landschaft – und das nicht ohne Grund: Im Rems-Murr-Kreis gibt es einige Grillstellen, an denen sich das Feuer gut entfachen lässt. Und das Schöne ist: Nicht selten kann man das Grillen mit anderen Aktivitäten verbinden. Wir haben einige Beispiele gesammelt.

Grillen und Spielen in Berglen-Kottweil

In Berglen-Kottweil liegt eine liebevoll angelegte Grillstelle, die gleichzeitig auch ein Kinderspielplatz ist. Die Stelle besteht aus einem runden, mit Flammen bemalten Steingrill, um den Sitzbänke montiert wurden. Sie ist 2015 bei einem IBG Workcamp entstanden – einem internationalen Projekt, bei dem junge Menschen aus der ganzen Welt für zwei bis drei Wochen an gemeinnützigen Aufgaben arbeiten. Inzwischen unterhält die Gemeinde die Grillstelle und den Spielplatz. „Das Schöne dort ist, dass man das Gefühl hat, mitten im Wald zu sein, auch wenn es eine Lichtung am Waldrand ist“, sagt Sabine Wurster von der Gemeinde Berglen. „Es grenzt ein kleines Biotop mit Teich direkt an, wie auch viele Trampelpfade und Natur-Klettergerüste, also Verwurzelungen, auf denen Kinder klettern können.“

Direkt neben der Grillstelle können sich Kinder auf einem Spielplatz austoben. Foto: Gemeinde Berglen

Zu erreichen ist die Grillstelle gut. Direkt daneben gibt es einen Parkplatz, der Ort ist aber genauso gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Grillstelle befindet sich beim Gewann Buchs in Berglen-Kottweil.

Grillen und Planschen in Welzheim

Wem die Temperaturen zu hoch sind, der kann sich fürs Grillen zum Welzheimer Aichstrutsee aufmachen. „Die Kinder können im Sommer dort spielen und sich abkühlen“, sagt etwa Barbara Schunter, die Geschäftsführerin des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus. „Der See liegt sehr schön in der Landschaft.“

Am Aichstrutsee gibt es mehrere Grillstellen. Wer gerne direkt ins Wasser hüpfen will, für den könnte die Grillstelle am Stauwehr das Richtige sein. Sie liegt direkt am Badestrand, vor dem Essen können die Kinder also vom Steg aus in den See hüpfen und sich abkühlen. Neben der Grillstelle gibt es eine Sitzgelegenheit. Sollte diese besetzt sein, kann aber auch einfach auf dem Boden geschmaust werden.

Wer beim Grillen hingegen Ruhe bevorzugt, für den könnte der Grillplatz Aichstruter Stausee Ost gelegen kommen. Der Grillplatz ist ein wenig abgeschieden, weshalb er sich zum Beispiel gut zum Feiern von Kindergeburtstagen eignet. Der Grillplatz bietet ausreichend Platz zum Spielen und Toben an der frischen Luft.

Grillen und Wandern in Schorndorf

Die Grillstelle Schlichten in Schorndorf liegt am sogenannten Jubiläumsweg. Der Jubiläumsweg ist ein Wanderweg, der die neun Teilorte der Stadt Schorndorf symbolisch miteinander verbindet. Er führt am Schurwald, diversen Aussichtspunkten und Streuobstwiesen vorbei. Aber nicht nur als Zwischenstopp für Wanderungen ist der Grillplatz prädestiniert. „Durch den angrenzenden Spielplatz und den Bolzplatz wird der Grillplatz von allen Altersgruppen sehr gern besucht“, heißt es seitens der Stadt Schorndorf.

Die Grillstelle Schlichten liegt direkt am Schorndorfer Jubiläumsweg. Foto: Stadt Schorndorf

Neben einer Sitzgarnitur sind Steine um die Grillstelle herum aufgestellt, sodass sich die Besucher bei einem gemütlichen Lagerfeuer unterhalten können. Für Besucher, die mit dem Auto kommen, stehen Parkplätze zur Verfügung. Die Grillstelle ist aber auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut erreichbar.

Grillen mit Hütte – buchstäblich – in Althütte

Eine Grillstelle mit besonderer Sitzgelegenheit befindet sich auf dem Grill- und Spielplatz Kallenberg in Althütte. Baumstämme sind in die Form von Liegestühlen geschnitten worden, sodass das Sitzen bequem möglich ist. Zudem gibt es viele weitere Sitzgelegenheiten: Sechs Holztische mit je zwei Sitzbänken stehen auf dem Grillplatz, an den auch ein kleiner Spielplatz angrenzt. Bei Regen können sich die Besucher in eine Holzhütte zurückziehen. „Der Grillplatz befindet sich in ruhiger Lage im Wald, es führen auch Wanderwege daran vorbei“, sagt der Bürgermeister von Althütte, Reinhold Sczuka. Auch der Ebnisee liegt nur rund fünf Kilometer entfernt. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.

Sitzen auf besondere Art auf dem Grill- und Spielplatz Kallenberg in Althütte. Foto: Gemeinde Althütte

Alles zusammen: Grillen, Spielen und Wandern beim Blauen Loch in Kernen

Das Blaue Loch in Kernen ist eigentlich für seinen beliebten Waldspielplatz bekannt. Allerdings ist die Grillgelegenheit, die sich dort befindet, ebenfalls für Besucher interessant. Das hat unter anderem mit der schönen Umgebung zu tun: „Das Blaue Loch ist eine Lichtung, die früher als kleine Weidewiese für Schafe und Ziegen genutzt worden sein soll“, heißt es auf der Webseite der Gemeinde Kernen. Schäfer, die auf der Wanderschaft waren, hätten dort immer wieder ihren Lagerplatz aufgeschlagen.

Die Lichtung befindet sich im Schurwald und liegt damit direkt in einem Wandergebiet. Der Wanderparkplatz Beiburg bei den Kleingärten von Rommelshausen liegt nicht weit davon entfernt. Aber auch die Grillstelle an sich ist gut ausgestattet. Neben viel Platz, einigen Sitzgelegenheiten und einer großen Feuerstelle gibt es auch eine Schutzhütte, in der die Besucher bei schlechtem Wetter einen Unterschlupf finden können.