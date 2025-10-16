Fahrgäste müssen zwischen Waiblingen, Winnenden und Backnang in Ersatzbusse steigen. Der Grund sind Bauarbeiten.

Die Plakate hängen unter anderem am Waiblinger Bahnhof – und sie verheißen nichts Erfreuliches für Pendler. Ab in den Ersatzbus heißt es wieder für Pendler im Rems-Murr-Kreis: Von Freitagabend, 17. Oktober, bis Montagfrüh, 20. Oktober, müssen Fahrgäste zwischen Waiblingen, Winnenden und Backnang in Ersatzbusse steigen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden in dem Zeitraum zwischen Backnang und Neustadt-Hohenacker Gleisbauarbeiten statt. Die Linie S3 verkehrt daher nur zwischen Neustadt-Hohenacker und Stuttgart-Vaihingen beziehungsweise Flughafen/Messe.

Zwischen Backnang und Waiblingen verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen, der als S3E gekennzeichnet ist. Auch im Regionalverkehr (MEX19/MEX90 und RE90) kommt es zu Fahrplanänderungen und zahlreichen Ausfällen. Die Bahn rät, sich vorher zu informieren unter bahn.de oder in der App DB Navigator.

Im Sommer rollte ein Ersatzbus zwischen Fellbach und Sommerrain. Foto: Eva Schäfer

Eine Vollsperrung steht in der Vorweihnachtszeit an

Ganz dick kommt es wieder für Pendler in der Vorweihnachtszeit: Von 1. bis 21. Dezember ist eine Vollsperrung zwischen Fellbach und Bad Cannstatt geplant, wie die VVS informiert. Dann müssen die Fahrgäste wieder in den Schienenersatzverkehr mit Bussen steigen, die bei viel Verkehr in den Stoßzeiten dann eben auch wie die Autos im Stau stehen.

Und natürlich bleiben auch die nächtlichen Bauarbeiten und damit verbundene Einschränkungen. Die nächste steht demnächst an: In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober finden von 22 bis 5 Uhr zwischen Schorndorf und Fellbach Instandhaltungsarbeiten statt. Einzelne Züge der Linie S2 fallen zwischen Bad Cannstatt und Schorndorf aus und einzelne Züge der S2 Richtung Filderstadt halten nicht in Fellbach, informiert die Bahn.

Eine Reisealternative seien die Linie S3 von/nach Fellbach beziehungsweise die MEX-Züge ab und bis Schorndorf. Ersatzbusse rollen immer wieder wegen der zahlreichen Bauarbeiten – so mussten Fahrgäste im Sommer den Bus nach Sommerrain und Nürnberger Straße nehmen, was bedeutete, dass immer wieder Anschlüsse nicht klappten.