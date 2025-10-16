Fahrgäste müssen zwischen Waiblingen, Winnenden und Backnang in Ersatzbusse steigen. Der Grund sind Bauarbeiten.
16.10.2025 - 14:21 Uhr
Die Plakate hängen unter anderem am Waiblinger Bahnhof – und sie verheißen nichts Erfreuliches für Pendler. Ab in den Ersatzbus heißt es wieder für Pendler im Rems-Murr-Kreis: Von Freitagabend, 17. Oktober, bis Montagfrüh, 20. Oktober, müssen Fahrgäste zwischen Waiblingen, Winnenden und Backnang in Ersatzbusse steigen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden in dem Zeitraum zwischen Backnang und Neustadt-Hohenacker Gleisbauarbeiten statt. Die Linie S3 verkehrt daher nur zwischen Neustadt-Hohenacker und Stuttgart-Vaihingen beziehungsweise Flughafen/Messe.