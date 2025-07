Sowohl in Welzheim als auch in Alfdorf haben Unbekannte einen Wasserturm mit Schriftzügen und Symbolen besprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Simone Käser 15.07.2025 - 10:41 Uhr

Gleich in zwei Gemeinden im Rems-Murr-Kreis haben Unbekannte einen Wasserturm beschmiert. In Welzheim wurde in der Zeit von Freitag bis Dienstag der dortige Wasserturm in der Gschwender Straße mit verschiedenen Schriftzeichen besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.