Der Rems-Murr-Kreis erhöht zum neuen Jahr die Abfallgebühren. Besser wird es für Kunden allerdings bei der Grüngutabgabe.
07.10.2025 - 08:00 Uhr
Der Rems-Murr-Kreis erhöht zum neuen Jahr die Gebühren deutlich. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags, an der es allerdings wenig Zweifel gibt, kommt auf einen Musterhaushalt mit vier Personen eine Jahresgebühr von 196 Euro, bezogen auf 2026 und 2027. Das ist im Vergleich zu den aktuell noch gültigen 165 Euro eine Erhöhung um 31 Euro oder umgerechnet 18,8 Prozent.