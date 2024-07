Hagelkörner groß wie Walnüsse, teils noch größer: Über den Rems-Murr-Kreis ist am Freitagnachmittag ein heftiges Gewitter niedergegangen.

Was für ein Lärm: Am Freitag gegen 15 Uhr ist eine heftige Gewitterfront mit Hagel über den Rems-Murr-Kreis hereingebrochen. Neben Starkregen, der einige Straßen kurzzeitig überflutete, fielen Hagelkörner vom Himmel, die teilweise Hasel- und Walnussgröße erreichten. Doch es ging noch größer: In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Bilder von Hagelkörnern neben Meterstäben, die eine Größe von rund fünf Zentimetern hatten. Vor allem der Raum Backnang und Winnenden waren betroffen.