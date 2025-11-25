Ein Ahmadiyya-Gebetsruf in der Schorndorfer Stadtkirche hat eine kontroverse Debatte in den Sozialen Medien ausgelöst. Die Kirche betont, es handle sich um ein ein Zeichen für Frieden.
25.11.2025 - 11:04 Uhr
Der Auftritt eines Mitglieds der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in der Schorndorfer Stadtkirche hat eine kontroverse Debatte in den Sozialen Medien ausgelöst. Bereits am 16. November hatte er im Rahmen des Konzerts „A mass für peace“ von Karl Jenkins den islamischen Gebetsruf „Allahu akbar“ (Gott ist der Größte) vorgetragen und damit nach eigenen Angaben „ein Zeichen für Frieden und interreligiösen Dialog gesetzt“.