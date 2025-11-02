Die schwache Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Die übliche Herbstbelebung kommt im Oktober später als in vergangenen Jahren – und fällt vergleichsweise bescheiden aus.
02.11.2025 - 12:35 Uhr
Trotz einer nach wie vor angespannten Konjunktur hat der Oktober dem Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis eine leichte Belebung beschert. Die Waiblinger Agentur für Arbeit spricht von einem saisonbedingten Aufwärtstrend, die Arbeitslosenquote ging auf 4,6 Prozent zurück. „Wie erhofft ist ein Nachholeffekt eingetreten, von dem vor allem junge Erwachsene profitiert haben“, sagt die Leiterin Christine Käferle über die aktuelle Entwicklung. Trotz der leichten Verbesserung seien am Arbeitsmarkt allerdings weiterhin die Spuren der wirtschaftlichen Schwäche sichtbar.