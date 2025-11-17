Mit einem Spatenstich haben in Rommelshausen die Erschließungsarbeiten fürs Gewerbegebiet Lange Äcker III begonnen. Für die Grundstücke gibt’s bereits zahlreiche Bewerbungen.
17.11.2025 - 17:00 Uhr
Als Stärkung der lokalen Wirtschaft, Attraktivierung des Standorts Kernen (Rems-Murr-Kreis) und als Auftakt einer neuen Phase der Wirtschaftsentwicklung in Kernen sehen die Verantwortlichen der Gemeinde im Remstal das neue Gewerbegebiet Lange Äcker III. Ein offizieller Spatenstich der Honoratioren bildete jetzt den Start der Erschließungsarbeiten auf dem künftigen Gewerbeareal im Ortsteil Rommelshausen.