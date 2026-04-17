Bei einer großangelegten Kontrolle im Rems-Murr-Kreis stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Dabei stießen die Beamten auf illegale Substanzen und Waffen.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Die Behörden haben am Donnerstagabend an mehreren Orten im Rems-Murr-Kreis in einer Kontrollaktion Personen und Fahrzeuge überprüft. Beamte des Polizeireviers Waiblingen arbeiteten dabei gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Waiblinger Ordnungsamt. „Die Kollegen waren überwiegend im Stadtgebiet von Waiblingen unterwegs, aber auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Waiblingen, Weinstadt und Remshalden“, erklärt ein Polizeisprecher.

 

Insgesamt wurden 156 Personen und 20 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Ordnungshüter 13 Straftaten sowie 13 Ordnungswidrigkeiten fest. Bei den festgestellten Straftaten handelt es sich überwiegend um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verkehrsverstöße. „Unter anderem wurden dabei Kokain und Amphetamin gefunden“, so der Sprecher.

Unter den Ordnungswidrigkeiten waren Verstöße gegen das Waffengesetz, Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz und Verkehrsordnungswidrigkeiten. In 13 Fällen wurden Betäubungsmittel oder Waffen sichergestellt beziehungsweise beschlagnahmt, zwei Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe abgeben. „Bei den Waffen waren es überwiegend Einhandmesser“, so der Sprecher. Das öffentliche Führen von solchen Messern ist in Deutschland nicht erlaubt.