Bei einer großangelegten Kontrolle im Rems-Murr-Kreis stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Dabei stießen die Beamten auf illegale Substanzen und Waffen.

Phillip Weingand 17.04.2026 - 15:15 Uhr

Die Behörden haben am Donnerstagabend an mehreren Orten im Rems-Murr-Kreis in einer Kontrollaktion Personen und Fahrzeuge überprüft. Beamte des Polizeireviers Waiblingen arbeiteten dabei gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Waiblinger Ordnungsamt. „Die Kollegen waren überwiegend im Stadtgebiet von Waiblingen unterwegs, aber auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Waiblingen, Weinstadt und Remshalden“, erklärt ein Polizeisprecher.