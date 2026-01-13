Rems-Murr-Kreis Landtagswahl 2026: Diese 27 Namen stehen jetzt fest
Die Landtagswahl im Rems-Murr-Kreis geht in die heiße Phase. Der Wahlausschuss hat alle Bewerber zugelassen. Ein Überblick über Kandidierende und Neuerungen.
Der Kreiswahlausschuss hat entschieden, und zwar einstimmig: Alle eingereichten Wahlvorschläge für die Landtagswahl am 8. März sind gültig. Wie das Landratsamt mitteilt, werden damit insgesamt 27 Direktkandidierende in den drei Wahlkreisen Waiblingen, Schorndorf und Backnang auf dem Stimmzettel stehen. Das ist nicht nur demokratische Routine, es ist ein klares Signal: Die Wahl steht, das Rennen ist eröffnet.