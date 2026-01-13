 
Landtagswahl 2026: Diese 27 Namen stehen jetzt fest

1
Wer wird nach dem 8. März in den Landtag in Stuttgart einziehen? Im Rems-Murr-Kreis bewerben sich 27 Kandidaten um ein Direktmandat. Foto: dpa

Die Landtagswahl im Rems-Murr-Kreis geht in die heiße Phase. Der Wahlausschuss hat alle Bewerber zugelassen. Ein Überblick über Kandidierende und Neuerungen.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Der Kreiswahlausschuss hat entschieden, und zwar einstimmig: Alle eingereichten Wahlvorschläge für die Landtagswahl am 8. März sind gültig. Wie das Landratsamt mitteilt, werden damit insgesamt 27 Direktkandidierende in den drei Wahlkreisen Waiblingen, Schorndorf und Backnang auf dem Stimmzettel stehen. Das ist nicht nur demokratische Routine, es ist ein klares Signal: Die Wahl steht, das Rennen ist eröffnet.

 

Neu ist in diesem Jahr nicht nur die Liste der Parteien, sondern vor allem das Wahlrecht selbst. Erstmals dürfen junge Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben – und das sogar doppelt: Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes gibt es eine Erst- und eine Zweitstimme. Landrat Richard Sigel appelliert daher deutlich: „Nutzen Sie Ihr Stimmrecht. Vor allem alle Erstwählerinnen und Erstwähler möchte ich dazu ermutigen: Macht mit, bringt euch ein und stimmt mit ab.“

Der Rems-Murr-Kreis ist bei der Landtagswahl in drei Wahlbezirke unterteilt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Rems-Murr-Kreis ist dabei in drei Wahlkreise unterteilt – mit jeweils eigener Besetzung. Hier alle Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Wahlkreis 15 – Waiblingen

(Städte: Waiblingen, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Remshalden, u.a.)

  • GRÜNE: Swantje Sperling (Ersatz: Ruth Rosenbauer)
  • CDU: Siegfried Lorek (Ersatz: Sabine Häfner)
  • SPD: Bettina Süßmilch (Ersatz: Sebastian Bürkle)
  • FDP: Julia Goll (Ersatz: Nicole Steiger)
  • AfD: Jürgen Braun (Ersatz: Walter Schüle)
  • DIE LINKE: Roman Bondarew
  • ÖDP: Patrick Schmidt (Ersatz: Alexander Fox)
  • Volt: Marie Kühne

Wahlkreis 16 – Schorndorf

(Städte: Schorndorf, Urbach, Winterbach, Plüderhausen, Rudersberg, u.a.)

  • GRÜNE: Florian Haßler (Ersatz: Dr. Simone Höfer)
  • CDU: Christian Gehring (Ersatz: Felix Witzlinger)
  • SPD: Peter Hutzel (Ersatz: Nina Schönleber)
  • FDP: Jochen Haußmann (Ersatz: Petra Erdmann-Thon)
  • AfD: Stephan Schwarz (Ersatz: Anne Hannemann-Steppan)
  • DIE LINKE: Avra Emin (Ersatz: Nils Kugler)
  • FREIE WÄHLER: Dr. Dirk Manske (Ersatz: Daniel Kuhnle)
  • dieBasis: Brigitte Aldinger
  • Volt: Sven Schmidt

Wahlkreis 17 – Backnang

(Städte: Backnang, Auenwald, Welzheim, Murrhardt, Althütte, Aspach, u.a.)

  • GRÜNE: Ralf Nentwich (Ersatz: Juliana Eusebi)
  • CDU: Dr. Jens Steinat (Ersatz: Selina Häußer)
  • SPD: Simone Kirschbaum (Ersatz: Sebastian Bauer)
  • FDP: Marc Juric (Ersatz: Tanja Beierlein)
  • AfD: Daniel Lindenschmid (Ersatz: Maximilian Löbel)
  • DIE LINKE: Allegra Conrad (Ersatz: Oriana Bonnet)
  • Volt: Damaris Lauffer (Ersatz: Jonas Hager)
  • PIRATEN: Philip Köngeter

Stimmzettel ab 19. Januar im Druck – Wahl läuft an

Bis zum 19. Januar läuft die Einspruchsfrist gegen die Zulassung der Wahlvorschläge. Danach geht es schnell: Die Stimmzettel werden gedruckt, die Wahlbenachrichtigungen versandt. Spätestens dann beginnt für viele Parteien der Straßenwahlkampf und für die Wählenden die Auseinandersetzung mit der Frage: Wer soll in Stuttgart künftig mitbestimmen?

Der Rems-Murr-Kreis zeigt sich derweil gut vorbereitet. „Das Landratsamt kümmert sich gemeinsam mit den Städten und Gemeinden um den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl“, heißt es aus der Pressestelle in Waiblingen. Ein bürokratisches Uhrwerk, das zuverlässig tickt, damit Demokratie funktioniert.

27 Kandidaten im Rems-Murr-Kreis: Gesichter statt Parteien

Während anderswo über Politikverdrossenheit geklagt wird, bietet sich im Rems-Murr-Kreis ein Gegenbild. 27 Menschen wollen Verantwortung übernehmen. Sie stehen mit Namen, Gesicht und Haltung auf dem Stimmzettel. Wählen heißt hier nicht nur: eine Partei ankreuzen – sondern: konkrete Menschen mit konkreten Ideen.

Ob grün, konservativ, sozial oder liberal: Der 8. März ist ein Tag der Entscheidung. Und vielleicht auch der Aufbruch – für eine junge Generation, die zum ersten Mal gefragt wird: Was wollt ihr eigentlich?

