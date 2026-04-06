Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Großerlach und Sulzbach wird ein 24-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall hat ein junger Motorradfahrer am Ostersonntag kurz vor der Sulzbacher Steige lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 24 Jahre alte Mann wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über seinen gesundheitlichen Zustand wurde am Montag nichts bekannt.

Der junge Motorradfahrer war am Sonntag kurz vor 16 Uhr bei bestem Wetter auf seiner Honda CBR auf der Bundesstraße B14 zwischen Großerlach und Sulzbach unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Liemansklinge prallte er auf einen stark abbremsenden VW Tiguan.

Der Fahrer des Wagens, ein 58 Jahre alter Mann, hatte nach links in den zu Sulzbach gehörender Teilort abbiegen wollen und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst, um den Gegenverkehr durchzulassen. Nach Schilderung der Polizei erkannte der Motorradfahrer diese Situation zu spät und rauschte um 15.52 Uhr mit seiner Honda in den wartenden Wagen.

Laut ersten Ermittlungen entstand an den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen ein Schaden von 6000 Euro. Der Autofahrer kam offenbar mit dem Schrecken davon, für den Motorradpiloten wurde der Rettungshubschrauber alarmiert. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge blieb die Bundesstraße bis 17.17 Uhr voll gesperrt.