Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Großerlach und Sulzbach wird ein 24-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
06.04.2026 - 15:38 Uhr
Bei einem schweren Verkehrsunfall hat ein junger Motorradfahrer am Ostersonntag kurz vor der Sulzbacher Steige lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 24 Jahre alte Mann wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über seinen gesundheitlichen Zustand wurde am Montag nichts bekannt.