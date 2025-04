Am Donnerstagmorgen bemerkt eine 78-Jährige in der Bergstraße in Spiegelberg, dass Rauch aus einem Zimmer dringt – eine Matratze hatte offenbar Feuer gefangen. Sie löscht, muss dann später aber die Feuerwehr rufen.

Chris Lederer 25.04.2025 - 10:08 Uhr

Eine 78-jährige Hausbewohnerin an der Bergstraße in Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) bemerkt am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr, dass Rauch aus dem Zimmer eines 53-Jährigen dringt. Wie sich herausstellte, war dessen Matratze offenbar durch eine brennende Zigarette in Brand geraten. Die Seniorin konnte den Schwelbrand laut Polizeiangaben zunächst selbst mit Wasser löschen.