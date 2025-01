Eine tieffliegende Transportmaschine der Bundesluftwaffe ist am Freitag vielen Menschen im Rems-Murr-Kreis aufgefallen. Wir haben nachgeforscht, was dahintersteckt.

„Das war wirklich extrem niedrig“ – so und ähnlich äußern sich auf Facebook Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis, die am Freitagmittag ein Militärflugzeug beobachtet haben. Dieses war kurz nach 12 Uhr unterwegs und flog aus Richtung Göppingen unter anderem über Lorch, Rudersberg, Allmersbach und Auenwald. „Wir dachten schon, der stürzt ab“, schreibt ein anderer Facebook-Nutzer.

Luftfahrtamt gibt Auskunft

Wir haben uns beim Luftfahrtamt der Bundeswehr nach dem Flug erkundigt. Ein Sprecher gibt folgende Auskunft: „Die Auswertung der Radardaten vom 10. Januar 2025 zeigt um 12.28 Uhr Ortszeit ein Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M.“ Dieses sei im Rahmen der Tiefflugausbildung unter anderem über den Rems-Murr-Kreis geflogen. „Dabei führte der Flugweg in einer Entfernung von 4,7 Kilometern und in einer Höhe von etwa 265 Metern über Grund östlich an Allmersbach vorbei. Der Bereich von Auenwald wurde in einer Höhe von etwa 275 Metern über Grund direkt überflogen“, so der Sprecher weiter.

Manchen Beobachtern war der Flug deutlich niedriger vorgekommen. Doch auch frei verfügbare Tools zur Verfolgung von Flügen zeigen die Maschine auf der Höhe von Auenwald-Däfern in einer Höhe von 1900 Fuß über dem Meeresspiegel – was an dieser Stelle rund 279 Metern über Grund entspricht.

Bei der A400M handelt es sich um das Standard-Transportflugzeug der Bundesluftwaffe. Die viermotorige Propellermaschine kann auch kurze, unbefestigte Start- und Landebahnen nutzen und verfügt über eine Heckrampe, über welche Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge eingeladen werden können. Der Transporter ist deutlich größer als die lange Zeit von der Bundeswehr verwendete Transall und eine Gemeinschaftsproduktion aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Die ersten Maschinen dieses Typs wurden 2014 an die deutsche Luftwaffe übergeben, die Stand heute über 47 dieser Flugzeuge verfügt.

Flugzeug kam aus Niedersachsen

Die über dem Rems-Murr-Kreis gesichtete Maschine gehört zum Lufttransportgeschwader (LTG) 62 im niedersächsischen Wunstdorf. Dort sind alle deutschen A400M stationiert, zudem befindet sich hier das multinationale Ausbildungszentrum. A400M der Luftwaffe waren unter anderem an Einsätzen in Mali, Jordanien und Afghanistan, aber auch an humanitären Missionen in Libyen und nach dem Hurrikan Irma in der Karibik beteiligt.