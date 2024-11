Die Kommunen müssen wohl nicht so viel an den Landkreis überweisen wie befürchtet. Die Suche nach Einsparpotenzialen beschäftigt die Kreisräte in ihren Haushaltsreden. Aber nicht nur, wie ein Disput im Verlauf der Sitzung zeigt.

Harald Beck 19.11.2024 - 17:14 Uhr

Zumindest das Thema Kreisumlage ist weitgehend abgeräumt, als im Kreistag am Montag die Fraktionen in der Seeguthalle in Weissach im Tal ihre Haushaltsreden zum Etatentwurf für das Haushaltsjahr 2025 vortragen. Verbunden mit einem deutlich erweiterten Sparprogramm hatte die Kreisverwaltung ein Papier vorgelegt, in dem sie einen Hebesatz von 35,5 Prozent anstelle der zunächst im Etatentwurf anvisierten 37 und dann auf 36,3 reduzierten Prozent der jeweiligen kommunalen Steuerkraft vorschlug. Über die veränderten Zahlen werden nun im Dezember die Kreistagsgremien verhandeln.