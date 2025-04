Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ sollen an diesem Freitag, 4. April, bei der bundesweiten Nacht der Bibliotheken die Bürgerinnen und Bürger ihre Büchereien wieder oder neu entdecken – als Orte des Lernens, des Forschens, der Unterhaltung und des Austauschs für alle Generationen.

Auch im Rems-Murr-Kreis sind etliche Kommunen dabei – mit einem auffälligen Trend zum Kriminellen, denn etliche Büchereien widmen sich dem Verbrechen in der Literatur. In Fellbach ist allerdings die Lesung in der Hauptstelle am Berliner Platz mit dem Autor Wolfgang Schorlau und seinem neuesten Dengler-Krimi „Black forest“ bereits ausverkauft.

Die Stadtteilbücherei als Escape Room

In der Stadtteilbücherei Schmiden startet um 18 Uhr ein Escape Room für Kinder ab acht Jahren. In der Stadtteilbücherei Oeffingen gibt es Brettspiele für Groß und Klein, um 20 Uhr werden Kurzgeschichten für Erwachsene vorgelesen.

Nichts mehr zu holen gibt es, wie in Fellbach, auch beim „Mord im Lesesaal“ in Schorndorf. Denn auch das Krimi-Dinner am Freitagabend in der dortigen Stadtbücherei ist schon seit Tagen ausgebucht.

Buchkunst, Musik, Workshops und Spiele werden am Freitag in der Waiblinger Stadtbücherei geboten Von 18.30 Uhr bis 21 Uhr untermalt die Harfenistin Nina Piorr im Untergeschoss die Nacht der Waiblinger Bibliothek mit Lyrik und harmonischen Klängen. Jeweils um 19 Uhr und 20 Uhr beginnen die Führungen hinter den Kulissen.

Lieblingsbuch, Sekt und Knabbereien

In Weinstadt hat die Stadtbücherei in Beutelsbach von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Ab 17 Uhr gibt es Bastelangebote für Kinder und Brettspiele für die ganze Familie. Ab 19 Uhr können Besucher dann bei Sekt und Knabbereien in ihrem Lieblingsbuch schmökern.

Mit seinen „MordsKerlen“ war der Krimiautor Joachim Speidel (Pseudonym J. S. Frank) schon des Öfteren in Schwaikheim zu Gast. In der Gemeindebücherei in der Uhlandstraße 8 präsentiert der Waiblinger Schriftsteller, bekannt durch seine sechsteilige Thriller-Serie „Rache“, von 19 Uhr an wieder eine Krimilesung, bei der humorvolle Aspekte nicht fehlen werden.