Die Polizei informiert über die Sicherheitslage auf den Weihnachtsmärkten im Rems-Murr-Kreis und weist auf das Messer- und Waffenverbot hin.
26.11.2025 - 17:32 Uhr
Nach und nach öffnen jetzt die Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis. Doch wie sicher sind sie für Besucher? Eine Frage, die die Polizei besonders im Blick hat. Ziel von Veranstaltern, Kommunen und Polizei sei es, einen sicheren und friedlichen Rahmen für alle Besucherinnen und Besucher zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen.