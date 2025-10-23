Im Rems-Murr-Kreis versuchen dubiose Anbieter, Grundstücksbesitzer und Landwirte mit angeblich günstigen Angeboten unter Druck zu setzen.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Die Polizei warnt aktuell vor vorschnellen Vertragsabschlüssen an der Haustür. Grund: Im Rems-Murr-Kreis bieten dubiose Asphaltierer Grundstücksbesitzern und Landwirten ihre Dienste zu einem „Sonderpreis“ an. Ihre Begründung: Für angeblich dringend nötige Asphaltarbeiten sei noch Material von einer gerade beendeten Baustelle übrig, das schnell verarbeitet werden müsse. Klingt verlockend – kann aber teuer werden, denn oft werden die Arbeiten gar nicht oder nur schlampig ausgeführt.

 

Grundsätzlich seien Haustürgeschäfte ein legitimer Weg, Waren und Dienstleistungen zu vertreiben, heißt es in einer Pressemitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen. Dennoch rät die Polizei, bei vorschnellen Vertragsabschlüssen an der Haustür vorsichtig zu sein: „Ob Handwerkerleistungen, ein Zeitschriftenabonnement oder eine Spende für einen Verein oder eine Hilfsorganisation – lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.“

Die Polizei gibt folgende Tipps:

  • Seien Sie bei besonders günstigen Angeboten grundsätzlich misstrauisch
  • Vermeiden Sie spontane Entscheidungen an der Haustür
  • Nehmen Sie sich Zeit, um das Angebot zu prüfen
  • Bezahlen Sie niemals sofort und in bar
  • Bestehen Sie bei Handwerkerarbeiten immer auf eine Rechnung und Bezahlung per Überweisung
  • Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Unterschriften sind nie „reine Formsache“
  • Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind
  • Wenn Sie es sich anders überlegen und von einem Geschäft zurücktreten möchten, dann schicken Sie einen schriftlichen Widerruf (Einschreiben mit Rückschein!) innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss an den Verkäufer oder die Verkäuferin

Weitere Tipps sind im Internet auf der Seite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ zu finden.