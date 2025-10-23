Im Rems-Murr-Kreis versuchen dubiose Anbieter, Grundstücksbesitzer und Landwirte mit angeblich günstigen Angeboten unter Druck zu setzen.

Sascha Sauer 23.10.2025 - 16:59 Uhr

Die Polizei warnt aktuell vor vorschnellen Vertragsabschlüssen an der Haustür. Grund: Im Rems-Murr-Kreis bieten dubiose Asphaltierer Grundstücksbesitzern und Landwirten ihre Dienste zu einem „Sonderpreis“ an. Ihre Begründung: Für angeblich dringend nötige Asphaltarbeiten sei noch Material von einer gerade beendeten Baustelle übrig, das schnell verarbeitet werden müsse. Klingt verlockend – kann aber teuer werden, denn oft werden die Arbeiten gar nicht oder nur schlampig ausgeführt.