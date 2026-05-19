Ach, wie schön: „Love is all allround“ von Wet Wet Wet. Oder: „Love“ von John Lennon. Oder „How deep is your Love“ von den Bee Gees. Selbst unsere beim jüngsten Eurovision Song Contest in Wien für „Fire“ mit dem drittletzten Rang abgestrafte deutsche Vertreterin Sarah Engels hat vor fünf Jahren durch ihr millionenfach geklicktes „Love is Love“ für Furore gesorgt. Es gibt wohl kaum ein Wort, das in der modernen Popkultur so häufig und innig geschmettert wird wie das Hauptwort „Love“.

Nun, jetzt zieht die Liebe offiziell auch in den östlichen Rems-Murr-Kreis ein, in den südlichen Teil des Schwäbischen Waldes zwischen Kaisersbach, Rudersberg und Schorndorf. Dort, im 23,8 Kilometer langen Wieslauftal, fühlte man sich zumindest zeitweilig ganz unten, man versank im Wasser, die Brühe stand bis zum Hals und höher. Doch so langsam haben sich die Bewohner wieder aus dem Überschwemmungstief herausgekämpft – und dann kann zur weiteren Unterstützung und Aufheiterung ein wenig Liebe nicht schaden.

Projekte in Rudersberg sollen gefördert werden

Getreu dieser Devise hat die vom Hochwasser Anfang Juni 2024 schwer gebeutelte Gemeinde Rudersberg jetzt eine ganz besondere Initiative auf den Weg gebracht. Ums auf den passenden Nenner zu bringen: Das Wieslauftal wird zum Wieslovetal.

Diese frohe Botschaft hat dieser Tage der Rudersberger Bürgermeister Raimon Ahrens verkündet. Den Beschluss für die Gründung der „Bürgerstiftung Wieslovetal“ hat der Rudersberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Ziel der Stiftung ist es demnach, das gesellschaftliche Leben zu fördern und das bürgerschaftliche Engagement in Rudersberg langfristig zu stärken.

Wie das Rathaus in einer aktuellen Mitteilung erläutert, unterstützt der Love-Vorstoß insbesondere Vorhaben aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kultur, Sport, Umwelt- und Naturschutz, soziale Hilfen oder Heimatpflege. Darüber hinaus soll die Stiftung auch die Möglichkeit bieten, Menschen und Projekte in besonderen Ausnahmesituationen – beispielsweise nach Schadensereignissen wie Hochwasser oder Starkregen – zu unterstützen.

Bereits jetzt steht fest, dass neben der Gemeinde Rudersberg auch die Volksbank Stuttgart eG als Gründungsstifter auftritt und ein Stiftungskapital in Höhe von 50.000 Euro bereitstellt. Der Bürgermeister begrüßt dieses Engagement ausdrücklich und wertet es als starkes Signal für die gemeinsame Verantwortung vor Ort. Die Bürgerstiftung soll dauerhaft Vermögen aufbauen, die Erträge werden künftig für gemeinnützige Projekte in Rudersberg verwendet.

Das Besondere, so Schultes Ahrens: „Die Stiftung gehört gewissermaßen uns allen. Sie wirkt langfristig und unabhängig, stärkt unsere Gemeinschaft und ermöglicht es, Ideen und Projekte umzusetzen, die sonst vielleicht nicht realisierbar wären.“

Gerade Vereine, soziale Initiativen sowie kulturelle und sportliche Einrichtungen können langfristig von den späteren Ausschüttungen profitieren. Ziel ist es, eine unabhängige und nachhaltige Förderstruktur für das Gemeinwesen in Rudersberg zu schaffen.

Um den Aufbau der Stiftung aktiv zu unterstützen, ruft die Gemeinde Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und weitere Unterstützer dazu auf, sich mit Spenden oder Zustiftungen einzubringen. Besonders attraktiv: Spenden und Stiftungen zur Initiierung der Stiftung werden durch die Gemeinde bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000 Euro verdoppelt. Ab einem Beitrag von 2000 Euro werden Unterstützerinnen und Unterstützer automatisch Gründungsstifter der Bürgerstiftung Wieslovetal.

1027 erstmals als „Wisilaffa“ erwähnt

Kleiner historischer Exkurs: Die Wieslauf wird erstmals im Jahr 1027 als „Wisilaffa“ erwähnt – von „laffa“ zu „Love“ muss man also nur ein Aussprachemuggaseggele bewältigen.

Weitere Informationen zur Bürgerstiftung, zu Beteiligungsmöglichkeiten sowie zu den entsprechenden Kontodaten finden Interessierte unter der Rubrik Bürgerstiftung Wieslovetal auf der Internetseite der Gemeinde Rudersberg.