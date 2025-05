Die Gottlieb-Daimler-Straße in Schorndorf verwandelt sich am Samstag in eine Festmeile für Radler. Zeitgleich eröffnet die Sommermeile.

Dirk Herrmann 21.05.2025 - 07:00 Uhr

Der Ausflug nach Schorndorf, insbesondere per Muskelkraft auf zwei Rädern, könnte sich an diesem Samstag besonders lohnen. Denn die Geburtsstadt des Autopioniers Gottlieb Daimler ist erstmals Austragungsort für den Start der Aktion Stadtradeln im gesamten Rems-Murr-Kreis. Außerdem eröffnet zeitgleich am 24. Mai die beliebte diesjährige Sommermeile, die die Gottlieb-Daimler-Straße ab 11 Uhr in eine lebendige Festmeile verwandelt.