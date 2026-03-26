Wer wird neue Botschafterin des Schwäbischen Waldes? In Welzheim steht die Wahl der Schwäbischen WaldFee 2026 an. Bereits zum zwölften Mal wird der Titel vergeben.

Drei Kandidatinnen treten in diesem Jahr an: Ida Nerrlich aus Allmersbach im Tal, Annabelle Britsch aus Rudersberg und Jasmin Ischinger aus Oppenweiler. Sie wollen die Region künftig nach außen vertreten und ihre Vielfalt sichtbar machen.

Wahl der Schwäbischen WaldFee in Welzheim

Die Entscheidung trifft eine Jury am Mittwoch, 15. April. Ihr gehören Landrat Richard Sigel, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Mitgliedskommunen sowie ehemalige WaldFeen an.

„Die Bewerberinnen bringen jeweils eigene Stärken und spannende Perspektiven mit. Diese Vielfalt macht die Entscheidung besonders anspruchsvoll. Fest steht aber schon jetzt: Die künftige Schwäbische WaldFee wird unsere Region mit viel Engagement und Herzblut repräsentieren“, erklärt Sigel als Vorsitzender des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus.

Während der Veranstaltung stellen sich die Kandidatinnen persönlich vor. Zudem beantworten sie Fragen der amtierenden WaldFee Leonie Reber und zeigen dabei ihr Wissen über die Region. Die Veranstaltung findet im kleinen Kreis mit Pressevertretern und Angehörigen statt.

Kür beim KinderNaturErlebnisFest geplant

Die offizielle Krönung ist für Freitag, 1. Mai, geplant. Sie findet im Rahmen des KinderNaturErlebnisFests in Welzheim statt – auf dem Gelände des Ostkastells und in dessen Umgebung.

Die künftige Repräsentantin erhält für ihre Amtszeit unter anderem ein Mini-Cabrio vom Autohaus Mulfinger.

Drei Kandidatinnen aus der Region

Ida Nerrlich Foto: privat

Ida Nerrlich (Allmersbach im Tal) studiert Public Management im gehobenen Verwaltungsdienst. In ihrer Freizeit musiziert sie und macht Paartanz. Zu ihren Lieblingsorten zählen der Wasserturm am Äppleweg, die Murr sowie das Felsenmeer bei Murrhardt.

Annabelle Britsch Foto: privat

Annabelle Britsch (Rudersberg) absolviert eine Ausbildung zur Forstwirtin. Ihre Hobbys sind Reiten, Lesen, Backen und Aktivitäten in der Natur. Besonders gern ist sie im Strümpfelbachtal, am Ebnisee und bei der Ölmühle Michelau unterwegs.

Jasmin Ischinger Foto: privat

Jasmin Ischinger (Oppenweiler) studiert Lehramt für die Sekundarstufe 1 mit den Fächern Mathematik und Biologie und macht zusätzlich eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Sie engagiert sich beim DRK-Ortsverein Sulzbach, spielt Querflöte und ist viel mit ihrem Hund unterwegs. Zu ihren bevorzugten Zielen zählen der Eschelsee, die Hepp-Seen und die Hörschbach-Wasserfälle.