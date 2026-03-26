Rems-Murr-Kreis Schwäbische WaldFee: Das sind die drei Kandidatinnen
Drei junge Frauen aus Oppenweiler, Rudersberg und Allmersbach im Tal bewerben sich um den Titel der Schwäbischen WaldFee 2026. Die Wahl ist am 15. April in Welzheim.
Drei junge Frauen aus Oppenweiler, Rudersberg und Allmersbach im Tal bewerben sich um den Titel der Schwäbischen WaldFee 2026. Die Wahl ist am 15. April in Welzheim.
Wer wird neue Botschafterin des Schwäbischen Waldes? In Welzheim steht die Wahl der Schwäbischen WaldFee 2026 an. Bereits zum zwölften Mal wird der Titel vergeben.