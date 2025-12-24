Sieben Gartenhäuser wurden in Kirchberg/Murr Ziel von Einbrechern. Die Täter brachen die Schlösser mit Bolzenschneider auf.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Mehrere Gartenhäuser wurden Ziel von Einbrechern in Kirchberg/Murr (Rems-Murr-Kreis). In der Zeit zwischen Montagabend gegen 18 Uhr und Dienstag gegen 13 Uhr wurden im Bereich der Kleingartenanlage am Rappenberg insgesamt sieben Gartenhäuser gewaltsam aufgebrochen. Hierbei wurden, wie die Polizei mitteilt, mehrere Türen aufgehebelt oder Vorhangschlösser mit einem Bolzenschneider durchtrennt.

 

Aus den Gartenhäusern wurden diverse Gerätschaften wie Stromaggregate, Motorsägen, Grill und Hochdruckreiniger gestohlen.

Das Polizeirevier Backnang sucht Zeugen

Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 400 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.