Sieben Gartenhäuser wurden in Kirchberg/Murr Ziel von Einbrechern. Die Täter brachen die Schlösser mit Bolzenschneider auf.

Eva Schäfer 24.12.2025 - 12:28 Uhr

Mehrere Gartenhäuser wurden Ziel von Einbrechern in Kirchberg/Murr (Rems-Murr-Kreis). In der Zeit zwischen Montagabend gegen 18 Uhr und Dienstag gegen 13 Uhr wurden im Bereich der Kleingartenanlage am Rappenberg insgesamt sieben Gartenhäuser gewaltsam aufgebrochen. Hierbei wurden, wie die Polizei mitteilt, mehrere Türen aufgehebelt oder Vorhangschlösser mit einem Bolzenschneider durchtrennt.