Die Stadtverwaltungen im Rems-Murr-Kreis haben biometrische Fotostationen der Bundesdruckerei aufgestellt und setzen so die bundesweiten Vorgaben um.

Mancher erinnert sich eventuell noch mit gewissem Unbehagen an frühere Zeiten: Um ein neues Ausweisdokument zu erhalten, besuchte man zunächst den Friseur seines Vertrauens, um dann kurz danach beim Fotografen vorbeizuschauen oder sich in die Kammer eines Lichtbildautomaten in der Bahnhofsunterführung zu setzen, um das entsprechende Kopfbild erstellen zu lassen. Oft genug entsprach das ausgedruckte Resultat keineswegs jenem Bild, das die Person sich eigentlich von sich selbst gemacht hatte.

Ab sofort kann man fürs optische Erscheinungsbild nicht mehr den Fotografen verantwortlich machen, sondern allenfalls einen Rathausbeamten. Denn auch im Rems-Murr-Kreis haben sich die Behörden auf die neue Zeit eingestellt und die bundesweiten Vorgaben bezüglich der Passbilder umgesetzt. Wie in so vielen Bereichen des Lebens, so wird auch hier alles rein digital.

Schritt in Richtung bürgerfreundliche Verwaltung

So macht beispielsweise die Stadt Winnenden nach eigenen Angaben „einen weiteren Schritt in Richtung digitale und bürgerfreundliche Verwaltung“. Seit dem 1. August steht im Eingangsbereich des Rathauses ein moderner, digitaler Fotoautomat zur Verfügung.

In den Rathäusern der Kommunen im Landkreis können mit dem sogenannten Point-ID-Gerät Passbilder bequem vor Ort aufgenommen werden. Auch die Erfassung der Fingerabdrücke und die Abgabe einer Unterschrift für amtliche Dokumente erfolgt direkt am Gerät. Die erfassten Daten werden dann elektronisch an die Mitarbeitenden der Bürgerservicestelle und Ausländerbehörde übermittelt und können dort sofort in den Antragsprozess übernommen werden – schnell, sicher und datenschutzkonform.

Die Kosten für ein digitales biometrisches Bild betragen bundeseinheitlich sechs Euro. Die Bilder stehen der Behörde 96 Stunden lang zur Verfügung und werden anschließend automatisch gelöscht.

„Wir freuen uns, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern mit dem neuen Gerät eine einfache und moderne Möglichkeit anbieten können, Passbilder und Fingerabdrücke direkt bei uns im Haus zu erfassen“, sagt Janina Mauch, Leiterin der Bürgerservicestelle Winnenden. Wer möchte, könne aber auch weiterhin ein professionelles Foto in zertifizierten Fotostudios machen lassen.

Seit dem 1. August dürfen Fotos für amtliche Ausweisdokumente nur noch digital übermittelt werden. Nach dem neuen Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen werden ausgedruckte Passbilder nicht mehr akzeptiert. Das Bundesinnenministerium will mit dieser Neuregelung Manipulationen durch sogenanntes Morphing verhindern.

Auch in Waiblingen und den Ortschaften können Bürgerinnen und Bürger jetzt ihre Passbilder digital und fälschungssicher im Bürgerbüro erstellen lassen. „Das Bild wird als hochsicherer Data-Matrix-Code gespeichert – vergleichbar mit einem QR-Code – und kann für Personalausweise, Reisepässe und andere amtliche Dokumente wie Aufenthaltstitel genutzt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Nutzung für Kinder unter sechs Jahren eventuell schwierig

Die Stadt Fellbach weist ebenfalls darauf hin: „Selbst aufgenommene oder ausgedruckte Fotos sind nicht mehr zulässig.“ Die Nutzung der neuen biometrischen Fotostationen der Bundesdruckerei im Rathaus der Kernstadt Fellbach, im Rathaus Schmiden und im Bürgerbüro Oeffingen sei einfach. „Für Kinder unter sechs Jahren kann die Nutzung der biometrischen Fotostation allerdings schwierig sein – hier empfiehlt die Stadt, ein bereits erstelltes digitales Passfoto von einem Fotostudio oder Fotodienstleister mitzubringen.“

Eine Liste zugelassener Fotografen, die das neue Verfahren unterstützen, ist online unter https://alfo-passbild.com abrufbar. Diese Studios stellen die Bilder ebenfalls im digitalen Data-Matrix-Format bereit.